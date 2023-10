Bizarrap y Milo J enloquecen y lanzan 'en dormir sin Madrid', el primer EP del productor argentino

La magnitud del anuncio estaba justificada.

Aunque al principio la atención se desvió hacia la dimensión del artista con el que se aliaría Bizarrap —arrojando nombres como Rosalía, Rihanna o Justin Bieber—, la que lió BZRP para avisar de su regreso a la música era más bien para anticipar el volumen. El productor argentino ha vuelto a la estricta actualidad musical para lanzar su primer EP en dormir sin Madrid, de cinco canciones, de la mano del joven de 16 años Milo J, el argentino al que ha decido unirse para su disco debut.

Todos los que creíamos conocer ya la metodología del DJ estábamos equivocados. Porque lo ha vuelto a hacer. Biza ha reventado por los aires cualquier idea que pensábamos tener sobre lo que suponía su etapa como Bizapop, que anunció hace solo unos días. Porque lo que venía no era una canción más en el repertorio del productor argentino más aclamado de los últimos años. Era un álbum. Un proyecto completo de 13.35 minutos que se divide en cinco actos como si de una obra autobiográfica teatral se tratara. La de 'El M' (Milo), su nuevo aliado.

Milo Bzrp Music Session, Vol.57 es el tema de presentación del disco. Misma estética made in Bizarrap: estudio, puesta en escena, realización de cámara, con una única diferencia que nos adelanta que no es una colaboración cualquiera. La iluminación es de un amarillo que, al principio, se intercala con el azul que suele teñir las music session del productor de gafas y gorra y que delata la importancia que tendrá el amarillo en el videoclip minutos más tarde, en el tema Fruto.

Con un final cuyo ritmo y voces invocan el espíritu flamenco, Milo cierra una primera pieza del LP cedida al rap para comenzar el Acto 2, Toy en el Mic, en el que Bizarrap y Milo J dejan paso a sus alteregos en forma de ratón (ya conocimos el de Biza en el vídeo de promoción de su sesión con Peso Pluma) y el natal de Morón entona su característico R&B.

No soy eterno es la canción que inaugura los tres videoclips siguientes. Los artistas salen del cuarto con líneas recorriendo las paredes para contar historias desde fuera. La pareja viaja en coche por un paisaje desértico mientras el cantante brinda protagonismo al desamor, la desconfianza y la decepción, en una balada marcada por la fuerza del beat del Biza.

El Acto 4, Fruto, llega como una metáfora del ascenso musical del de Morón (Argentina), que admite que a pesar de extrañar un poco el antes: cambié pero no me disgusta /sabía que iba a pasar desde los 12. Con Bizarrap al piano y un videoclip plagado de limones y amarillo, Milo J lanza versos que hacen referencia a Rincón, su última canción en solitario, una balada R&B con tono melancólico que describe el vacío de la soledad, el insomnio o la depresión. Cuando no encontraba el color /mi mente pintó como un arma.

Penas de antaño pone el lazo al disco. El Acto 5 que despide el trabajo de la dupla argentina con el tema más nostálgico del disco. Solo queda escribir pa' no llorar /por las penas de antaño que hacen mal. /Extraño a mi mujer desde Madrid /deseo que esté bien, que encuentre paz. Con imágenes de ambos trabajando en el álbum, escuchamos los pensamientos de un chaval de 16 años (a punto de cumplir 17) cuya cartera y popularidad crecen a una velocidad nada normal para su edad y, simultáneamente, compagina la fama en la industria musical con las vivencias amorosas y el sentimiento de arraigo a su tierra.

Tracklist de 'en dormir sin Madrid', el nuevo disco de Bizarrap y Milo J

00:00 Milo Bzrp Music Session, Vol.57

03:11 Toy en el mic

05:34 No soy eterno

08:06 Fruto

10:18 Penas de antaño

El productor tres veces número 1 del mundo en menos de diez meses se ha respondido a sí mismo con este regreso a la música.

En el cortometraje que lanzó en septiembre para anunciar su llegada, Biza aparecía transformado en Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Una metáfora perfecta: sus inmensas cifras de reproducciones se convierten en suculentos activos para los inversores, que traducen su música en números y beneficios.

Entre tanto, Bizarrap recordada lo que se decía a sí mismo cuando empezó a crecer: "Cuanta más gente nos escuchara, iba a ser más difícil conformar a todos". La contestación ha sido volver a lo del principio, al instinto de cuando empezó, lejos de saber cuántos número 1 le estaban esperando al otro lado y la hecatombe que provocaría su sesión con Shakira. Volver a la escena urbana argentina y dar micro y altavoz a sus protagonistas. No olvidarse de dónde viene, para saber a dónde ir a partir de ahora.

