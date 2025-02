Eva Soriano le da las gracias a Lola Índigo: "Tus compis también podrían subir actuaciones guapísimas a plataformas"

Eva Soriano está feliz: Lola Índigo ha subido a plataformas la versión de la canción Verde que te quiero verde que hizo en el homenaje a Lorca de la gala de los Premios Goya.

La cantante no lo dudó y cumplió el deseo repetido por sus fans, que ya no solo tienen que ir a YouTube para escuchar el tema. Hay más opciones.

Nuestra presentadora está tan contenta como ellos y, por eso, le ha dedicado su Carta a la ciudadanía. Quiere darle las gracias porque "ahora podemos incluir el tema en nuestro mezcladito buen rollo 2025 Mix".

"Lo de subir actuaciones guapísimas a plataformas es algo que podrían hacer más compis tuyas. La Rosi, por ejemplo", dice refiriéndose a la versión de Me quedo contigo que hizo Rosalía de la canción de Los Chunguitos en 2019. "¿Dónde está esto? Ni Omega, ni Omego. Lo mismo nos hizo Amaia en 2020. ¿Tú has visto la Canción de Marisol del homenaje a Pepa Flores en alguna parte? ¡Yo tampoco! Por favor, Mimi, nos encantaría que igual que subes vídeos de tus coreografías, subas un vídeo tutorial de cómo has subido tu canción Verde a plataformas. Espero que el paso número uno sea reflexionar sobre lo regu que está dejar a tu audiencia huérfana de temardos", termina.

Lola Índigo "no ha tardado ni una semana": "Ha cogido y ha dicho Verde, pues te quiero verde... claro que sí. No tengo que estar yo 50.000 días reproducciéndola en mi cabeza porque no la hay en ningún otro sitio o poniéndomela en YouTube".