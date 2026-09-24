'Cuerpos especiales' se apunta a la Fiesta de la Vendimia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Cuerpos especiales vive la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha | Europa FM

¡Nos vamos de excursión!

Eva Soriano y Nacho García no paran de celebrar y esta vez su plan es hacerlo desde Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Los presentadores de Cuerpos especiales hacen las maletas para grabar un programa especial con público el miércoles 30 de septiembre con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha.

Las instalaciones del Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se convierten en la casa del morning de Europa FM para acoger esta celebración, que arranca a las 17:00 horas y que se emitirá en antena al día siguiente. El jueves 1 de octubre conecta la radio a partir de las 07:00 horas para disfrutar de este programa especial con los oyentes y la vendimia como protagonistas.

Serán tres horas horas de show en las que Eva y Nacho no estarán solos. La cómica e historiadora Carmen Romero se apunta al viaje para contar a presentadores, oyentes y los fans allí presentes cómo fue la reunión en la que se crearon cosas como el bidé, el afterwork o las chaquetas de entretiempo.

También se apunta al programa la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, que se convertirá casi en concursante de Pueblos especiales y presumirá de la oferta cultural y turística de la localidad. También sacará pecho para hablar de la gastronomía de sus restaurantes y de los vinos acogidos a la Denominación de Origen La Mancha de sus cartas.

¡Y lo mejor es que todo el mundo está invitado! Cuerpos especiales abre sus puertas para recibir a todos sus seguidores. La entrada será libre hasta completar aforo. Así que ya sabes, corre porque el plan promete y las risas están aseguradas.

🗓️ Miércoles, 30 de septiembre

🕑 17:00 horas

📍 Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

No te lo pienses más y despeja tu agenda. Eva y Nacho te esperan. 👉