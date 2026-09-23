Martiño Rivas recuerda cómo conoció a Pérez-Reverte: "Se dio la vuelta y dijo: 'Excelente relato'"

El actor Martiño Rivas se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García de El problema final, la nueva serie en la que participa que se desarrolla al estilo de un relato de Agatha Christie o una partida del Cluedo.

La serie, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, cuenta la historia de cómo el actor retirado Basil, famoso por haber hecho de Sherlock Holmes e interpretado por José Coronado, y Foxá, un escritor de thrillers que ejerce de su "Sancho Panza", como ha descrito el propio Rivas a su personaje, esclarecen los "varios asesinatos" que suceden a lo largo de la trama.

"Me gustó de la serie que invita a charlar y que cada uno especule a ver quién puede ser. Es una serie que una a la familia", ha destacado el gallego sobre la producción, que también ha bromeado con que "nada une como un crimen".

Además, se da la circunstancia de que Martiño Rivas ya conocía al autor original del texto de un encuentro fortuito en una librería madrileña. "Acababa de llegar a Madrid y coincidí con Reverte en una librería (...) pidiendo el relato de Jack London Por un bistec", ha recordado, "y un hombre muy alto se dio la vuelta y dijo: Excelente relato", resultando ser finalmente Arturo Pérez-Reverte. "Compartió allí un momento conmigo y me pareció supergeneroso".

Como no podía ser de otra forma dada la naturaleza deportista del actor, Eva Soriano le ha preguntado si tiene planteado algún tipo de reto parecido a la "carrera clandestina" The speed project en la que participó. "Le he escrito a Ibia muchas veces y no me hace ni caso...", ha indicado sobre la ilusión que le despierta participar en La Velada del Año y combatir contra "Tom Holland, aunque parece que "está siendo más difícil contactar con él que con alguna modelo", ha bromeado.