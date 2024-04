¿Te pareces a Eva Soriano, Nacho García o Lalachus? La misión Dobles especiales está en marcha

Un nuevo reto, una misión que cumplir, un challenge a otro nivel.

Dobles especiales nace para encontrar a los clones de nuestros colaboradores. Una rocambolesca idea de Eva Soriano, que aprovechando su viaje a Londres para encontrar a Kate Middleton, quiso conocer a su gemela desconocida. Todo ocurrió gracias a las redes sociales.

"Averigüé que mi doble era una bailarina y vivía en Londres", decía sobre sus hallazgos. "No me iba a quedar yo con la duda y, ni corta ni perezosa, puse este hecho en conocimiento de doña Europa y, bajo el pretexto de 'voy a buscar a Kate Middleton', me fui a Londres a buscar a mi gemela", contaba en el programa del jueves. Este próximo lunes habrá novedades sobre este encuentro (fallido o no) en el programa, pero mientras... Activamos la misión Dobles especiales.

La bola (y la curiosidad) ha crecido tanto que Lalachus también está deseando conocer a su gemela secreta, igual que los refuerzos de las 7, así que... Si te pareces a Dani Piqueras, si conoces a alguien igualita a Lalachus, si alguna vez te han dicho que tienes un aire con Jota Music... Envíanos una foto al teléfono del programa (619441746) o etiquétanos en nuestras redes y forma parte de nuestra acción.

De quién buscamos dobles:

Eva Soriano

Nacho García

Lalachus

Javi Sánchez (Jota Music)

Alba Cordero

Dani Piqueras

Irene García

