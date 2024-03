Eva Soriano se disfraza de Kate Middleton en Londres para hablar en exclusiva con 'Cuerpos especiales'

NO ESTABA DESAPARECIDA

Eva Soriano, Raquel Cuétara y Alba Cordero volvieron de Londres llenas de novedades sobre Kate Middleton que nos están contando cada mañana en Cuerpos especiales. Después de descubrir que la Princesa de Gales no vive en Buckingham Palace, se desplazaron a Kensington Palace en su búsqueda y... ¡sorpresa! ¡estaba allí!

Resulta que la mujer del príncipe Guillermo, el heredero de la corona británica, no se ha movido de su domicilio y, si no la hemos visto hasta ahora (Alba Cordero sostiene que la chica que aparece en el vídeo distribuido por la TMZ no es ella), es porque nadie ha llamado a la puerta de palacio preguntando por ella.

El equipo especial del programa de Europa FM lo hizo y pudo hablar en exclusiva con la princesa de Gales. ¡Tenemos toda la verdad sobre el caso! Lo único malo es que a Eva le pilló la entrevista en el baño y no pudo charlar con Kate.. ¿Por qué será?

Alba: ¿Qué es lo que pasa?

Kate: No estoy haciendo nada. Llevo una semana tranquila tocándome tremendo papo, ni siquiera ha venido Camila que se ha ido a Ciudad Real a pegar tiros. Siempre ha sido muy de mecha corta. Nosotros decimos Camila, camomila. Siempre está como nerviosa.

Alba: La versión oficial es que has tenido una operación abdominal, ¿cómo fue la operación?

Kate: Fantástico. Yo me he puesto abdominales como Leticia Sabater.

Alba: La verdad es que se te ve fuerte...

Kate: Porque además estoy haciendo muchísimo pilates. Yo solo quiero estar rajadísima

Alba: ¿Un poco como Letizia Ortiz en España?

Kate: Sí, eso es lo que quiero.

Alba: Todo el mundo pregunta dónde está la princesa pero nadie pregunta cómo está la princesa.

Kate: Lo peor de todo es que encima hay gente que dice que mi marido está con otra señora... En realidad no lo sé, no pongo la mano en el fuego por ningún hombre

Alba: Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley.

Kate: Bueno, ya que estáis aquí si queréis podemos hacer un house tour.

Antes de esta entrevista en Kensington Palace, Eva, Alba y Raquel se pasaron por Downing Street para preguntarle al primer ministro Rishi Sunak por la mujer de Guillermo. No hubo suerte pero sí con Kate.

"Habrá gente que diga que no era la real, pero ¿esa gente la ha encontrado? ¡No! Pues a callar la boquita", apunta la presentadora en el cierre del programa.

Este miércoles 20 de marzo habrá más novedades del caso a partir de las 7:00 horas en Cuerpos especiales.