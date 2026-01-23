¡Gana 1.500 euros con 'Cuerpos especiales'! Olivia Dean se une al bote con 'Man I Need'

¡Gana 500 euros al día en 'Cuerpos especiales'! Olivia Dean se une al bote con ' Man I Need' | Europa FM

A quien madruga... Cuerpos especiales le regala la posibilidad de ganar 500 euros diarios.

El morning de Europa FM quiere alegrar la mañana y el bolsillo de los oyentes de Europa FM y esta semana lo hace de la mano de Olivia Dean.

La cantante británica se une al bote de Pilla la cita y gana la guita con Man I Need, su último lanzamiento musical.

De lunes a viernes, los oyentes más fieles y madrugadores del programa podrán participar en este concurso que ha llegado a repartir botes de hasta 11.500 euros. La mecánica para participar es muy sencilla. Hacia las ocho de la mañana los presentadores plantearán una pregunta sobre el programa del día anterior y darán un número. A continuación, la pregunta se subirá a Instagram Stories y el primer oyente que conteste correctamente en esa posición entrará a concursar en directo.

Una vez en antena, Eva, Nacho y Lala le plantearán un test con tres pruebas que deberá acertar para llevarse el premio. Si no lo hace, el dinerito se acumula y el bote suma 500 euros.

El concurso comenzará lunes 26 de enero de 2026 y finalizará el viernes día 30 de enero de 2026.