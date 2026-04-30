Karol G anuncia nuevos conciertos en Madrid y Sevilla hasta un total de nueve fechas en España

Karol G sigue ampliando su visita a España con nuevas fechas. Tras añadir cuatro conciertos durante las preventas, la artista anuncia dos nuevas citas con el país durante la venta general de entradas. Así, su gira Viajando por el Mundo Tropitour también llegará el 13 de junio de 2027 a Sevilla y el 27 de junio de 2027 en Madrid.

Las entradas pueden comprarse desde el jueves 30 de abril a las 11:00 en Live Nation, con la sala de espera abierta desde las 10:30. Cada usuario puede comprar un total de seis entradas.

Todas las fechas de Karol G en España

De momento, Karol G suma nueve conciertos en España: dos en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid. Todos ellos en grandes estadios.

Jueves, 3 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic Lluís Companys

Viernes, 4 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic Lluís Companys

Viernes, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

Sábado, 12 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

Domingo, 13 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja (NUEVA FECHA)

Jueves, 24 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

Viernes, 25 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

Sábado, 26 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 27 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano (NUEVA FECHA)

Precios de las entradas

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 €

Golden Circle - 161,00 €

Pista General - 127,00 €

PL1 Grada - 161,00 €

PL2 Grada - 138,00 €

PL3 Grada - 104,00 €

PL4 Grada - 93,00 €

PL4 Accesibilidad - 93,00 €

PL5 Grada - 81,50 €

PL6 Grada - 70,50 €

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 €, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 € por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Precios VIP

VIP 1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00 €

VIP 2 - "Bichotas" VIP package 614,00 €

VIP 3 - "Tropicoqueta" VIP package 654,00 €

VIP 4 - "Verano rosa" VIP package 416,00 €

VIP 5 - "Latina forever" VIP package 416,00 €

VIP 6 - "Milagros" VIP package 336,50 €

VIP 7 - "Única" VIP package 325,00 €

Precios platinum

Así describe Live Nation las entradas Platinum: son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".