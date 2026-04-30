Entradas de Olivia Rodrigo en Barcelona: cómo registrarse en la preventa y fechas de los conciertos

¿Quieres comprar entradas para los conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona? En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la preventa y la venta general.

¡Olivia Rodrigo viene a España en 2027! La joven estadounidense ha anunciado su gira The Unraveled Tour con un total de 65 fechas en Norteamérica y Europa, incluyendo dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona para mayo de 2027. Ambos días, la cantante contará con el grupo Die Spitz como telonero.

Fechas de los conciertos de Olivia Rodrigo en España

Barcelona será la única ciudad española donde actuará en España, por lo que los fans de otras ciudades tendrán que viajar hasta la capital catalana.

Sábado 1 de mayo de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Domingo 2 de mayo de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Cómo apuntarse a la preventa

La preventa empieza el martes 5 de mayo a las 12:00 y termina el miércoles 6 de mayo a las 22:00, hasta agotar existencias. Para acceder a la preventa hay que entrar a la página web oficial de la artista, oliviarodrigo.com, pero se necesita un código.

¿Y quién puede acceder a esta preventa exclusiva? Podrán hacerlo los titulares elegibles de American Express.

Sin embargo, hay otra posibilidad para acceder a la preventa para las fechas de la Unión Europea y Reino Unido, lo que incluye a España. "Los fans también pueden registrarse a la preventa reservando por adelantado el nuevo álbum de Olivia, you seem pretty sad for a girl so in love, o inscribiéndose —no es necesario realizar ninguna compra—". En caso de haberlo reservado previamente, recibirás el código de manera automática.

Por tanto, para acceder a la preventa solo hay que registrarse en este enlace. No es obligatorio comprar el disco . Pero ¡cuidado! Hay que rellenar el formulario antes del lunes 4 de mayo a las 12:00. Una vez registrado, "recibirás tu código de preventa y el enlace para comprar entradas antes de las 20:00 del lunes 4 de mayo de 2026", informa Universal Music Online.

Cada persona recibirá un único código y podrá comprar un máximo de cuatro entradas. "Si no recibes un código antes de las 20:00 del lunes 4 de mayo de 2026, por favor contacta con el servicio de atención al cliente de la tienda", añade Universal Music Online.

Cuándo es la venta general

La venta general comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00, aunque la sala de espera se abre a las 11:45. Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Cuánto cuestan las entradas?

De momento, no hay información oficial sobre el precio de las entradas. Sin embargo, Ticketmaster asegura que habrá paquetes VIP y Silver Star Tickets.