'El diablo viste de Prada', una película adelantada a su tiempo: "Lo que era una sátira en 2006 es hoy la realidad"

El diablo viste de Prada se estrenó en 2006 y, desde hace una década, se reivindica como un emblema del cine feminista. Así se lo cuenta Juan Sanguino a Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM.

Ante esta relectura feminista, se estableció que el verdadero villano de la historia era Nate, el novio de Andy. Sin embargo, el experto en cultura pop le da la vuelta a esta interpretación y asegura que, en realidad, la película parece un documental de la actualidad: "Si yo ahora veo El diablo viste de Prada, siento que vivimos ahí de manera no irónica. Lo que era una sátira en 2006 es hoy la realidad".

Juan Sanguino: "Nadie intenta desafiar el sistema"

"¿Sacrificar nuestra vida personal por el trabajo? Ahora más que nunca. ¿El canon de belleza? Delgadez absoluta otra vez. ¿Los millenials que viven por encima de sus posibilidades? Totalmente", analizan en Cuerpos especiales. "Hay cero conciencia de clase. La gente está obsesionada con su aspecto, con lo que lleva puesto y con el consumismo exacervado, como en la película. Nadie intenta desafiar el sistema. Aunque sepamos que está corrompido, la gente quiere aprovecharse del sistema", opina Juan Sanguino.

Así, el colaborador del programa defiende que "hoy hay mucha más gente que es Emily Blunt [actriz de Emily] que gente que es Hathaway" porque "casi nadie tiraría el móvil a la fuente al final de la película". "Hoy nadie dejaría ese trabajo", opina.

Nate no es el villano

Juan Sanguino defiende que Nate no es el villano, y lo hace mandando un mensaje a quienes opinan lo contrario: "Te has dejado embaucar por esas botas de Chanel. Crees que Andy está mucho más guapa después del montaje de transformación. En el fondo, no entiendes el ataque de integridad que le da al final a Hathaway, porque tú jamás le regalarías todos esos vestidos de alta costura a Emily Blunt. Tú te lo quedarías para ti".

Y sigue: "En el fondo, estás de acuerdo con que más de un millón de chicas matarían por esta oportunidad. Tú también quieres ser Meryl Streep. Nate en realidad está mucho más en sintonía con el ideal de lo que es una relación sana con el trabajo. Nate le dice: 'No dejes que el trabajo te consuma. Cuida a tus amigos, protege el tiempo con tu gente...'. El mensaje de Nate es bueno, pero lo expresa de forma desagradable. No es un buen novio, pero es un buen anticapitalista", zanja Sanguino.