¿Qué pueblo merece entrar esta semana en la lista de los más molones de España?
La búsqueda de los pueblos más molones de España continúa. Esta semana de fiesta cuatro localidades se enfrentan en la encuesta de Cuerpos especiales. ¿A cuál le darías la victoria? ¡Vota!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Cuerpos especiales se va de fiesta. Este viernes 1 de mayo no hay programa pero el equipo del morning de Europa FM le ha dejado tarea a sus oyentes. ¡Toca elegir al ganador de la nueva encuesta de Pueblos especiales!
Esta semana cuatro localidades se enfrentan por alzarse con la victoria y entrar en la lista de las más molonas de España. La ganadora ocupará el puesto número 20 en esta divertida selección rural y su embajador se llevará el kit del programa
Caniles (Granada), Almadén (Ciudad Real), Abades (Segovia) y Baeza (Jaén) se ven las caras en esta ocasión y, como siempre, a todas les sobran motivos para ganar.
Caniles presume de la fiesta del robo de San Sebastián. Almadén cuenta con el mayor yacimiento del mundo de cinabrio —palabra que le ha encantado a Nacho García— . En Abades, al llegar las fiesta de Santa Águeda en febrero, queman al tío pajas —una idea que también le ha gustado a Nacho—- Y Baeza es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiene su propio festival de música.
¡Lo dicho! Razones para llevarse el título tienen todas pero solo una puede ganar. ¿A cuál le darías la victoria en esta ocasión? Vota en la encuesta y conecta la radio el lunes 4 de mayo para descubrir al pueblo ganador.
El lunes también arrancamos nueva semana de concurso y tu pueblo también puede participar. Manda un mensaje al 619 441 746 contando qué lo hace tan especial. ¡El equipo de Cuerpos especiales te está esperando!
Vota en la nueva encuesta de Pueblos especiales
- 1
Abades (Segovia)
Población - 850 habitantes | Reclamo - las fiestas de Santa Águeda en febrero con la quema de su pelele, también conocido como el tío pajas | Otras cosas típicas - las otras fiestas, su ubicación a 17 kilómetros de Segovia, la concentración motera bautizada como Los Impasibles y la historia de su gentilicio, bubillos.
- 2
Baeza (Jaén)
Población - 15.500 habitantes | Reclamo - Patrimonio de la Humanidad junto a Úbeda | Otras cosas típicas - aquí fue profesor Antonio Machado, presumen del festival de música BaezaFest y los ochíos, unos panecillos que los de Úbeda quieren apropiarse.
- 3
Caniles (Granada)
Población - 3.900 habitantes | Reclamo - la fiesta del robo de San Sebastián | Otras cosas típicas - el Geoparque de Granada donde se encuentra ubicada la localidad con restos fósiles del Cuaternario, que incluyen mamuts, tigres de dientes de sable, guepardos, hienas gigantes, rinocerontes, jirafas de cuello corto y tortugas terrestres gigantes.
- 4
Almadén (Ciudad Real)
Población - 1.300 habitantes | Reclamo - las minas de Almadén, mayor yacimiento de mercurio (cinabrio) del mundo | Otras cosas típicas - el carnaval, la Semana santa y la expresión salir de bacas que se dice cuando se va de pinchos.