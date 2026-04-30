¿Qué pueblo merece entrar esta semana en la lista de los más molones de España? | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Cuerpos especiales se va de fiesta. Este viernes 1 de mayo no hay programa pero el equipo del morning de Europa FM le ha dejado tarea a sus oyentes. ¡Toca elegir al ganador de la nueva encuesta de Pueblos especiales!

Esta semana cuatro localidades se enfrentan por alzarse con la victoria y entrar en la lista de las más molonas de España. La ganadora ocupará el puesto número 20 en esta divertida selección rural y su embajador se llevará el kit del programa

Caniles (Granada), Almadén (Ciudad Real), Abades (Segovia) y Baeza (Jaén) se ven las caras en esta ocasión y, como siempre, a todas les sobran motivos para ganar.

Caniles presume de la fiesta del robo de San Sebastián. Almadén cuenta con el mayor yacimiento del mundo de cinabrio —palabra que le ha encantado a Nacho García— . En Abades, al llegar las fiesta de Santa Águeda en febrero, queman al tío pajas —una idea que también le ha gustado a Nacho—- Y Baeza es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiene su propio festival de música.

¡Lo dicho! Razones para llevarse el título tienen todas pero solo una puede ganar. ¿A cuál le darías la victoria en esta ocasión? Vota en la encuesta y conecta la radio el lunes 4 de mayo para descubrir al pueblo ganador.

El lunes también arrancamos nueva semana de concurso y tu pueblo también puede participar. Manda un mensaje al 619 441 746 contando qué lo hace tan especial. ¡El equipo de Cuerpos especiales te está esperando!