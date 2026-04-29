Guille Galván estrena su primer disco en solitario: "Tal y como está el mundo, que algo suene bonito ya es un triunfo"

Guille Galván , guitarrista y compositor de Vetusta Morla, aterriza en Cuerpos especiales para hablar del estreno de Nadie con ese nombre vive aquí , su primer disco en solitario, compuesto precisamente en pleno parón de la banda. El artista habla sobre las inspiraciones para crear este proyecto y de que está pensando en cómo llevarlo al directo.

El guitarrista y compositor de Vetusta Morla Guille Galván aterriza en Cuerpos especiales. Lo hace entre nervios, líos y poco dormir ante el estreno de su primer disco en solitario, Nadie con ese nombre vive aquí.

El proyecto —que llega el 8 de mayo— está formado por temas como Los motivos y En qué momento dudé de ti, canciones que trasladan a un lado muy íntimo. "Es un disco que para mí es de una persona en una habitación contándole cosas al que tiene delante. La idea de un vis a vis. Es cercano", ha descrito el invitado sobre la idea del álbum.

"Tal y como está el mundo, que algo suene bonito o que sea bonito ya es un triunfo, y me quedo con eso", ha compartido ante los halagos de su nueva música pronunciados por Eva Soriano y Nacho García.

"Después de cantar con una banda en sitios muy grandes necesitaba hacer otra cosa"

Según ha detallado el artista, el disco está escrito durante "un proceso complicado y de duelo en el que se encuentra luminosidad y alumbramiento desde una distancia muy cortita". Y este proyecto es como resultado de un cambio de rumbo: "Después de cantar con una banda en sitios muy grandes necesitaba hacer otra cosa que fuera todo lo contrario. Y a partir de ahí ir haciendo cositas".

Ahora está en otro momento de su vida, alejado de aquel duelo que le inspiró, pero lo revive con la promoción. "Pasará un tiempo hasta que haga un análisis, pero de momento estoy muy contento porque es la primera vez que canto y armo un proyecto yo solo", ha reflexionado en el anti-morning show.

Precisamente encuentra ciertos cambios al trabajar en solitario: "Soy la misma persona, pero tengo que dividir, como en la película Inside Out". El artista explica que discute mucho con él mismo, pues "tienes que lidiar con tus preguntas y las certezas" cuando estás solo y no con un grupo.

Después de tantas décadas dedicándose a la música, Galván se muestra muy agradecido: "Si al Guille de 17 le dicen que a los 45 iba a hacer una entrevista porque vive de la música no se lo hubiese creído. Tengo la sensación de que mi vida profesional me la he currado, pero ha sido un regalo de la vida".

De lo personal a lo universal para Guille Galván

Guille Galván ha contado cómo vive el hecho de inspirar con su música a los demás: "A veces te pasa que te escriben que una canción habla de ellos, ¿y tú quién eres para decirle que no? Es la magia de la música". De hecho, este es el reto para él: "En lo pequeño y en lo muy personal está lo universal. Suena muy a tópico decirlo, pero creo que es la gran búsqueda de cualquier canción: que algo que hayas hecho pase a la cultura popular y que la gente lo cante y lo reconozca como propio".

"Es la gran búsqueda de cualquier canción: que algo que hayas hecho pase a la cultura popular"

En cuanto a posible gira en solitario, Galván ha adelantado: "Tengo una idea de hacerlo en directo, pero todavía estamos mirando las fechas". De momento no tiene claro "la narrativa" del concierto que pueda dar con este nuevo disco.

Eso sí, su próximo tour vendrá con Gira de vuelta. Canciones de ida con Vetusta Morla, después de dos años de descanso, aunque para Galván ha sido tiempo de hacer un disco. "Cada uno ha aprovechado este tiempo para lo que necesitaba a nivel personal", ha explicado el invitado.

El músico ha adelantado que no habrá guiños a su faceta en solitario en los shows, pero que le toca cambiar "el modo cerebral" para pasar de lo solitario a la vuelta en grupo. El artista se toma tiempo para todo porque, si no, "suele haber víctimas". "Tengo suerte de poder hacerlo y de elegir un poco los tiempos", ha compartido.

Un invitado más del cumpleaños de Eva Soriano

Contra todo pronóstico Guille Galván estuvo en el último cumpleaños de Eva Soriano. Y aunque ella no lo invitó, formó "parte activa de él". Acabamos en una noche de concierto con Martín, el bajista de Carolina Durante. Llegamos a un sitio de mucha felicidad y ahí estaba Eva", ha contado el artista. De hecho, le ha dicho a la presentadora que le debe "un regalo", algo que la cómica nunca va a olvidar.

Además de este primer disco en solitario, Guille Galván acaba de ponerle banda sonora a Madrid ext., un filme de Juan Cavestany. Unos años envuelto en proyectos musicales que recorren una nueva faceta para él.