¡Gana 3.500 euros con 'Cuerpos especiales'! MEEK se une al bote con 'Fabulous'

Desde su lanzamiento el pasado 30 de enero, Fabulous no deja de dar alegrías a MEEK.

La artista británica no para de sumar reproducciones con este tema que la llevó al escenario del Festival de Sanremo y que la ha colocado como una de las voces más potentes y singulares de la nueva generación pop.

Su canción, un himno tan eufórico como épico que no podemos quitarnos de la cabeza desde que lo escuchamos por primera vez, la trae esta semana a Cuerpos especiales. Porque MEEK quiere celebrar su éxito sumándose al concurso Pilla la cita y gana la guita para alegrar la mañana a los oyentes con un premio de 500 euros. ¡No lo pienses y participa!

Cómo participar en 'Pilla la cita y gana la guita'

La mecánica de Pilla la cita y gana la guita es sencilla y a estas alturas es probable que la tengas dominada.

De lunes a viernes, los oyentes más fieles y madrugadores del programa podrán participar en este concurso, que ha llegado a repartir un bote de hasta 18.000 euros.

Hacia las ocho de la mañana, los presentadores Eva Soriano, Nacho García y Lalachus plantearán una pregunta sobre el programa del día anterior y a la vez darán un número que corresponderá con la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Inmediatamente después, la pregunta será publicada en Instagram Stories y el primer oyente que conteste correctamente en esa posición entrará a concursar en directo.

Una vez en antena, Eva, Nacho y Lala le plantearán un test con tres pruebas que deberá acertar para llevarse el premio. Si no lo hace, el dinerito se acumula y el bote suma 500 euros.