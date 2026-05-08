¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 11 al 15 de mayo

¿Qué pueblo merece llevarse el título del más especial de la semana? ¡Vota!

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus están listos para disfrutar de una semana llena de risas, música y los mejores invitados en Cuerpos especiales.

Será también una semana de premios. Porque Pilla la cita y gana la guita sigue repartiendo dinero entre los oyentes del morning de Europa FM y en Pueblos especiales un embajador rural se hará con el kit del programa.

Además se abrirá un nuevo concurso para que puedas convertir a tu pueblo en el más molón de España. ¡Toma nota de lo que se viene y empieza el día con una sonrisa!

Lunes, 11 de mayo - Fernando Velázquez

La semana arranca con música y la visita del compositor Fernando Velázquez, detrás de la banda sonora de Buffalo Kids, Querer o La Infiltrada.

También vendrán al programa Jorge Yorya, con su sección 'Acaba de pasar' y Arturo Paniagua, experto musical.

Martes, 12 de mayo - Yuñez Chaib

Yuñez Chaib viene el martes de visita para presentar su libro Corderito, su primera novela. El cómico nacido en Melilla transforma sus recuerdos en una autoficción tierna, afilada y ambiciosa.

También visitarán a Eva y Nacho dos habituales: Espido Freire, que hará uno de sus análisis culturales, y Jorge Yorya, con lo que se mueve en redes.

Miércoles, 13 de mayo

Aún no está confirmado el invitado del miércoles, pero ya se sabe que estarán la cómica Carmen Romero, con su habitual repaso a las reuniones de las que surgieron inventos clave actualmente, y Jorge Yorya.

Jueves, 14 de mayo

El invitado del jueves también está por confirmar. Los que no faltarán serán Jorge Yorya, que trae la última hora de las redes, y Santos Solano, nuestro psicólogo de confianza.

Viernes, 15 de mayo - Malú

Malú cierra la semana para presentar QUINCE, su nuevo disco que sale el mismo viernes 15 de mayo.

También se pasan por el estudio Juan Sanguino, con su drama pop y Bertus, dispuesto a poner a la vida estrellitas morente.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.