Grison detalla su nuevo espectáculo: "Cada show que hago muero 20 minutos de mi vida"

Grison se deja caer por Cuerpos especiales con sus onomatopeyas y palabrotas para hablar de su espectáculo No es fácil ser Grison y, por supuesto, enfrentarse a un concurso de sonidos de animales contra Eva Soriano.

Grison lleva su beatbox a Cuerpos especiales. El artista llega para ver a Eva Soriano y Nacho García, pero también para promocionar su nuevo show, No es fácil ser Grison.

Con las onomatopeyas y las palabrotas como su forma de comunicación durante la entrevista, el artista ha confesado estar "contento", pero viene de una temporada un poco "quemao" por incidencias caseras que no solucionan los profesionales.

Grison es músico de profesión y ha colaborado en directo con Ed Sheeran, pero dejos de ponerle seriedad el invitado ha bromeado sobre el color de pelo del británico. "Es pelirrojo con nata, es como una carbonara de pelirrojo", ha bromeado.

En el show está metiendo colaboraciones, como el Niño de la hipoteca en Barcelona. "Me gusta llevar a alguien, porque solo una hora y media...", ha expresado el invitado.

"Cada show que hago muero 20 minutos de mi vida, me dejo el alma", ha explicado el artista.

La experiencia de Grison en el Sonorama

Nacho García y Grison han coincidido actuando en el Sonorama Ribera de Aranda de Duero, y el presentador lo ha halagado: "El único que estaba en un sitio en que debía estar y lo puede defender eres tú".

Y el invitado ha contado alguna que otra anécdota del festival. "Yo he llegado a discutir con Ayax de Ayax y Prok porque se le colaba mi sonido", ha confesado Grison.

La conciliación para Grison

Grison tiene tantos proyectos que le cuesta la conciliación familiar, pues es padre de dos hijos. "Concilio mal, veo poquito a los niños. Cuando llego a casa me dicen que soy el señor de los anuncios", ha explicado en el anti-morning show.

"Voy al colegio a por los niños y otros niños me dicen que me conocen por los anuncios", ha detallado el músico.

Por otro lado, el músico ha bromeado sobre el trato constante que tiene que tener con la gente que lo conoce por sus proyectos en pantalla: "Es terrible tío, tienes que salir mentalizado de casa de que tienes que ser majo un día más".

Por su capacidad de recrear ruidos de animales, Eva Soriano le ha propuesto ser Therian, y el invitado ha demostrado sus habilidades pasando por los sonidos que hacen todos los animales, lo que ha culminado en un concurso.