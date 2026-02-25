Cuándo es la gala de los Premios Goya 2026 y qué películas parten como favoritas

Luis Tosar y Rigoberta Bandini, presentadores de los Premios Goya 2026 | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Los Premios Goya celebran este año su 40 aniversario con dos presentadores estrella: el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini. Antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas desvele a los ganadores de cada categoría, ¿qué dicen las apuestas? ¿Qué películas parten como favoritas?

Cuándo son los Premios Goya 2026

Los Premios Goya 2026 se celebran este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona.

La alfombra roja de los Premios Goya comienza a las 19:15 (hora peninsular), mientras la gala empieza a las 22:00. Se desconoce cuánto durará la entrega de premios, aunque la ceremonia suele prolongarse entre tres y cuatro horas.

'Los domingos' y 'Sirat', grandes favoritas

A juzgar por el número de nominaciones, las películas más destacadas de los Premios Goya 2026 son Los domingos (13), de Alauda Ruiz de Azúa, y Sirat (11), de Oliver Laxe. La primera parte como la gran favorita en las categorías más importantes, mientras la segunda opta a llevarse la mayoría de los premios técnicos (tales como Mejores efectos especiales o Mejor sonido).

¿Y qué dicen las apuestas? Según Betfair España, Los domingos se llevará tres de las cuatro principales categorías de los Premios Goya:

Mejor película

1. Los domingos

2. Sirat

3. Sorda

4. Maspalomas

5. La cena

Mejor dirección

1. Alauda Ruiz de Azúa - Los domingos

2. Oliver Laxe - Sirat

3. Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi - Maspalomas

4. Carla Simón - Romería

5. Albert Serra - Tardes de soledad

Mejor actriz protagonista

1. Patricia López Arnaiz - Los domingos

2. Susana Abaitua - Un fantasma en la batalla

3. Nora Navas - Mi amiga Eva

4. Ángela Cervantes - La furia

5. Antonia Zegers - Los Tortuga

Mejor actor protagonista

1. José Ramón Soroiz - Maspalomas

2. Manolo Solo - Una quinta portuguesa

3. Mario Casas - Muy lejos

4. Miguel Garcés - Los domingos

5. Alberto San Juan - La cena

Actuaciones musicales

Este año, la gala de los Premios Goya cuenta con ocho artistas invitados para cantar en directo: