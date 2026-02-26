Últimas novedades en la polémica con Cazzu: Rauw Alejandro y Jhayco contestan

El mundo de la música urbana está ardiendo con una polémica que salpica a grandes referentes del género. La canción Rosita de Tainy junto a Rauw Alejandro y Jhayco ha supuesto la reconciliación de los puertorriqueños, pero ha ocasionado el enfado de la rapera Cazzu.

Todo se debe a uno de los versos del tema: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal". Para la argentina no es ninguna broma el verso, puesto que el mexicano, poco después de separarse de ella cuando acaban de tener a su hija, se casó con Ángela Aguilar.

Así, la intérprete de Nada se pronunció sobre lo que sentía en Tiradera, una carta abierta en la que lanzaba indirecta a Rauw Alejandro y el resto de participantes de Rosita. "El chisme vende más que el arte, apunta uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina", señala contra el vocalista de Todo de ti.

La polémica está siendo de lo más comentada en redes sociales, y esta viralidad ha generado que tanto Alejandro como Jhayco se hayan pronunciando siendo claros sobre el tema y mencionando directamente a Cazzu.

La respuesta de Rauw Alejandro a Cazzu

Separado por puntos, Rauw Alejandro ha utilizado su cuenta de X para contestar al revuelo. "En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre", expresa el puertorriqueño.

"En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga"

Asimismo, apunta a que el polémico tema musical no es suyo: "Rosita es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo". Lo mismo hace con la autoría del verso: "Sobre 'la barra'… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta".

"Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa", expone sobre la polémica.

E intenta quitarle hierro abogando por la "música", el "trabajo" y la "unión": "No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas".

Jhayco sale en defensa de sus compañeros

Por su parte, Jhayco ha hecho lo mismo. Utilizando su cuenta de X, el artista ha expuesto su punto de vista sobre la controversia: "Encuentro injusto el señalamiento a mis colegas que participan en la canción Rosita y cómo han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal, se dejó y luego se casó rápido".

"En ningún momento existió la intención de hacer sentir a alguien aludido"

"En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que tod@s los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán", defiende el cantante, admitiendo la autoría del verso.

Así, se muestra afectado por el conflicto: "Lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe".

Y detalla su relación con el intérprete de EL EFECTO: "Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar que es buena 'música'".

Por último Jhayco apunta a la rapera: "Éxito y felicidades a Cazzu por su nueva gira y nuevo álbum Latinaje, aquí no hay rencor hay amor pa' to el mundo".