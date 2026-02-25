¿Qué está pasando con Cazzu y Rauw Alejandro? La polémica por 'Rosita', con respuesta de Christian Nodal | GETTY

Parecía que la colaboración Rosita limaba las asperezas del género urbano, pues supuso la reconciliación pública de lo artistas Rauw Alejandro y Jhayco, de la mano del artista Tainy.

El tema fue recibido por los fans como agua de mayo con su estreno el 20 de febrero pero uno de sus versos no tardó en ser comentado en redes sociales. Además del que parece un guiño a Rosalía en el videoclip, la letra del tema menciona a otro artista, lo que hizo saltar las alarmas.

'Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal', cantan los intérpretes en el featuring. Y es que precisamente Nodal, al que mencionan en la canción, fue el protagonista de una gran polémica en 2024 cuando el mexicano dejó a la cantante Cazzu tras tener a su hija en común e inició rápidamente una relación con la artista Ángela Aguilar, con la que pasó por el altar muy poco después de conocerse el romance. El verso haría referencia precisamente a esa rapidez en casarse.

El revuelo por este verso ha provocado que todas las partes implicadas se pronuncien al respecto, defendiendo sus posturas públicamente y creando una gran polémica a través de redes sociales. Repasamos todo lo ocurrido hasta este 25 de febrero:

La indirecta de Rauw Alejandro contra el "chisme"

Rauw Alejandro fue el primero en pronunciarse al respecto, lo que fue interpretado con una indirecta a todas esas críticas por la poca empatía hacia su compañera Cazzu.

"Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo", publicó el puertorriqueño en su cuenta de X el 22 de febrero.

El artista continuó publicando posts hasta que decidía desaparecer un tiempo de la red social, dado el impacto de sus palabras.

El comunicado de Cazzu

Lejos de dejar caer el comentario de Rauw Alejandro en saco roto, Cazzu se ha pronunciado a lo grande. Lo ha hecho con un comunicado llamado Tiradera, el cual ha publicado en la red social Substrack este martes 24 de febrero.

La publicación de la argentina es toda una declaración íntima, de cómo intenta separar su parte personal como Julieta y su faceta artística como Cazzu, pero en ocasiones no es posible. Y en esta carta pública la rapera se ha pronunciado sobre la polémica.

"Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte"

"El chisme vende más que el arte, apunta uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina, 'voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen'. La tibieza, un gran enemigo del bien", expone Cazzu sobre el post de Rauw Alejandro, y haciéndolo cómplice de la pulla con Nodal.

Y la artista continúa apuntando a todos los que participan en Rosita, alegando al pacto entre hombres ante cualquier situación: "El segundo en cuestión se sostiene en su postura porque algunos se saben macabros, aunque me haya dado un abrazo, él acepta lo que es. El tercero o el cuarto (no sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza) hacen silencio. A este tipo de varones les encanta el silencio".

El comunicado continúa centrándose entonces en la figura de su expareja Christian Nodal, la mencionada en el featuring: "Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?".

"'Se hace la víctima' ¿Víctima yo? ¿Ustedes me vieron? ¿Vieron mi cuerpo sexualizado y mis tatuajes bélicos? ¿Vieron lo que soy? ¿Lo que digo, lo que canto?… Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. Para el estándar del patriarcado, yo debería haber ardido hace un buen rato. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios", declara Cazzu, haciendo alusión a su hija y dejando claro que Nodal no forma parte de su vida por propia voluntad.

Por último, Cazzu se centra en Rosita: "Pienso en beef y en tiradera. Personas tomándose tiempo de producir, pagar, 'escribir' barras o estrofas para convertirlas en descargos, lo mismo que hacían estos dos antes de decidir volver al peneamor que los une".

Christian Nodal, contundente con su respuesta

La controversia no se queda aquí. Rápidamente los fans de los artistas implicados se han pronunciado sobre lo ocurrido, que ha continuado con la respuesta del aludido, Christian Nodal.

"¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, 'como Christian Nodal'. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada", expresa el mexicano.

Asimismo, comparte su propia opinión sobre lo que representa el verso de Rosita: "No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía".

"Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación"

Y reflexiona sobre lo que fue el final de su relación con Cazzu, señalando a una tercera persona por parte de la argentina: "Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de Rosita, que me dejó bien entendido que era 'imperdonable' por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición".

Por otro lado, el artista apunta a las referencias de su hija en el comunicado de la artista: "Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé".

"Si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa' volver a ver mi sol", confiesa públicamente el mexicano.

Y muestra su enfado de nuevo el respecto: "Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada. ¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical?"

"No hay necesidad de inventar ni agredir a nadie para ser más 'artista'. Si hoy está en una transición donde el arte que actualmente hace la representa 100%, perfecto, pero hay que abrazar el pasado con lo bueno y lo malo. No por cambiar vestimenta, hablar distinto o cambiar de género musical en un álbum se va a reestructurar el género urbano con el que creció, donde generalmente se usa lenguaje explícito y se mencionan a otras personas como referencias o comparaciones para bien y para mal", reflexiona Nodal.

"Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa"

Y por último, Christian Nodal aboga por la comunicación para resolver los problemas: "Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa. Lo demás es espectáculo".

El impacto de la controversia en otros artistas

Según recogen algunos usuarios de redes sociales, esta discusión pública habría provocado posicionamiento entre los cantantes. Bad Bunny podría haber dejado de seguir a Rauw Alejandro tras la controversia pública. Y es que el puertorriqueño ha mostrado su vínculo especial con la argentina recientemente en uno de sus conciertos.

Por otro lado, la artista La Joaqui se ha pronunciado a favor de Cazzu: "De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente. Julieta, la súper mamá te amo".