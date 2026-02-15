El motivo por el que Ed Sheeran no tiene teléfono desde 2015: "Pasé al correo electrónico"

Ed Sheeran está de gira con Loop Tour y, durante uno de sus últimos conciertos, ha explicado al público por qué no tiene teléfono móvil desde hace más de diez años. Lo ha contado este viernes 13 de febrero durante su primera parada en Sídney (Australia).

Ante las 70.000 personas del Accor Stadium, el británico ha recordado la demanda que presentaron en 2015 por derechos de autor pidiéndole 100 millones de dólares, alegando que Thinking Out Loud había copiado elementos de Let's Get It On de Marvin Gaye. La resolución no llegó hasta 2023, cuando un jurado de Nueva York dio la razón a Ed Sheeran.

Esta situación, según recoge Billboard, le llevó a explicar por qué no tiene móvil. Durante el proceso legal, Sheeran tuvo que entregar sus dispositivos electrónicos para que revisaran sus mensajes y archivos. "Lo único que diré es que me alegro de que no haya nada raro en ellos, ¿sabes?", ha bromeado durante el concierto.

A raíz de la demanda, Ed Sheeran no ha tenido teléfono. "Hice una gira aquí [en Australia] en 2015 y recuerdo que al final de la gira apagué el teléfono y pensé: 'No quiero volver a usar un móvil'. Pasé al correo electrónico y lo he usado desde entonces", ha desvelado.

El resultado: una canción

Cuando volvió a encender ese mismo móvil años después, Sheeran se sintió impactado. "Lo volví a abrir para esta demanda y lo encendí para revisar los correos electrónicos, los mensajes de texto y ese tipo de cosas, y fue como viajar en una máquina del tiempo hasta 2015. Pero no solo hasta 2015, sino hasta 2007, cuando comencé a enviar mensajes de texto a este número", ha comentado. Esa emoción le llevó a escribir Old Phone.

Durante su reencuentro con el pasado, Sheeran encontró conversaciones con amigos fallecidos y con familiares con los que ya no mantenía relación. Sobre ello habla en Old Phone: "Conversaciones con mis amigos muertos / Mensajes de mis ex / Creo que esto era mejor dejarlo / Ahí en el pasado, donde pertenece / Siento una tristeza abrumadora / De todos los amigos que me faltan / Viendo cómo mi familia se ha fracturado", dice el estribillo traducido.