Eva Soriano cambia la letra de 'La Niña de la Escuela' para dedicarle una canción al monito Punch

El monito Punch ha llegado a Cuerpos especiales. Porque Eva Soriano no ha querido dejar de lado al pequeño primate del zoológico de Ichikawa, en Japón, y le ha dedicado su sección Eva le grita a una nube de este jueves.

A la presentadora del morning de Europa FM no le gusta el oportunismo de la gente que dice sentirse identificada con el pequeño Punch, que vive un auténtico calvario porque su madre lo rechazó e intenta cada día integrarse en el grupo de monetes.

El mono Punch en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. | Agencia EFE

"Vamos a ver, cariños, vamos a bajarle tres. ¡No eres tú el monito Punch! ¡No estás tú asumiendo un rechazo del carajo! Que no te dejaran un rotu chulísimo en el colegio no significa que te estén rechazando socialmente. A ti la gente, si le caes mal, no te rocía con heces, eso no te ha pasado", ha dicho indignada la presentadora. "Entonces, está la gente sufriendo muchísimo por el monete porque dice que se ve reflejado. Cariño, no te ves reflejado, lo que te falta es un poquito de casito por redes".

Para la presentadora, la historia de Punch es mucho más dura. Al pobre lo apartaron del grupo y los cuidadores tuvieron que lanzarle un peluche de soporte. No tiene nada que ver con que te rechazasen en el colegio aquel día que no te llamaron para jugar al pilla pilla.

"Yo quiero enviar un mensaje a las personas que han dicho que ellos son literalmente el monete Punch porque han sentido rechazo o han dicho que su familia también les rechazaba. Hay que tener en cuenta que no siempre podemos vernos reflejados en las cosas y [no hay que] sobredimensionar nuestras emociones", ha apuntado Eva Soriano antes de lanzarse a homenajear el mono Punch, que nos tiene en vilo desde hace semana. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, en forma de canción.

Con la música de La Niña de la Escuela de Lola Índigo y letra de Irene García. ¡Dentro música!

La letra de 'Soy aquel monito al que le pegan'

Soy aquel monito al que le pegan

El que lleva el peluche y no lo suelta

Al que los macacos van y dicen

'Tú fuera, tú fuera'

Soy aquel monito al que le pegan

El que lleva el peluche y no lo suelta

Al que los macacos van y dicen

'Tú fuera, tú fuera'

Desde que llegué - é

Se empeñan en rechazarme

Y eso que yo soy adorable

Por eso si me ven - en

En redes y en cualquier parte

Ya no tardan en adorarme

Un simio me pegó - ó

Pero ahora lo peto en el zoo - zoo - zoo

Un monito chico al mundo conmovió

Hasta Zapeando mi fama llegó

Yo estaba triste

Parece un chiste (ah)

Que nadie mis piojos se quiso comer

Que jaque mate

Se hizo el primate

Todos quieren a este bebé

Soy ahora el monito al que veneran

El que lleva el peluche y no lo suelta

Ahora los macaco ya me dicen

'Yasss, nena, yasss, nena'

Soy ahora el monito al que veneran

El que lleva el peluche y no lo suelta

Ahora los macaco ya me dicen

'Yasss, nena, yasss, nena'