Alaska confiesa en 'Cuerpos especiales' que Pol Granch, Ana Mena y Aitana están entre sus artistas más escuhados

Hoy ha visitado Cuerpos especiales el 50% de Fangoria: Alaska. La vocalista del grupo se ha sentado junto a Eva Soriano e Iggy Rubín para presentar su nuevo EP, Ex Profeso, que completa una trilogía.

Eva, que se ha declarado muy amiga de Olvido, le ha pregutado si quiere una entrevista de amigas o una bien hecha como si no se conociesen. Juzgad por vosotros mismos cómo ha sido el encuentro entre Alaska y nuestros chicos de Cuerpos especiales.

Exprofeso, en EP que completa una trilogía

Después de escuchar una de las canciones del nuevo EP de Fangoria Iggy ha comentado que es bastanque cañero, y Alaska le ha dado la razón: "Estamos muy maquineros", ha reconocido la cantante.

El presentador le ha preguntado si se debe a alguna influencia musical que escuchen en su día a día y la respuesta ha sorprendido: "Nada que ver, estoy jovencisíma, solo me interesa Marc Seguí, Pol Granch, Ana Mena, Aitana, Amaia... la acabo de descubrir".

Los chicos de Fagoria comenzaron grabando nuevas versiones de canciones y terminaron con la grabación de un disco nuevo, y aunque hayan cumplido sus tiempos a rajatabla, tras la pandemia no querían volver a encerrarse en el estudio, pero finalemente el grupo ha grabado los 3 EP en un año y medio.

Auque ha reconocido que no siempre han trabajado tan bien: "En los principios de Fangoria tardamos 5 años, no teníamos dinero ni teníamos nada, nos lo tuvimos que sacar nosotros no teniamos ni discográfica".

En 5 de diciembre culminan su gira en el Wizink Center de Madrid.

Las E's las P's y la ruta del bakalao

No es casualidad que el nombre del EP de Fangoria empiece por E y por P. La trilogía está formada por Existencialismo Pop, Edificaciones Paganas y Ex Profeso. Por eso mismo, Iggy y Eva le han traído a Alaska un juego en el que han ido sacando palabras aleatorias para formar el nombre de discos de distintos géneros musicales y la cosa ha quedado así:

Extensión Pantera - Urbano

- Urbano Erizo Picatoste - Cantajuegos

- Cantajuegos Extrangulamiento Paleontólogo - Género desconocido

A raíz del estreno de La Ruta, serie original de Atrespayer ya disposible, los presentadores le han preguntado a Alaska si ha hecho alguna vez la ruta del bakalao: "Yo vivi la época pero no fui nunca a la ruta", ha respondido.

"La musica de baile tiene unos contextos, a mi me encanta la musica de baile pero no me gustan sus contextos, solo sali de discoteca en los 87, 88 y 89 (...) En el 79 nos gustaba bailar pero nos hacian el corro", explicaba.

Aunque ha reconocido que está interesada en la producción: "Quiero ver la serie porque el bakalao no es lo que nosotros llamábamoas el bakalao. No lo viví viví peo quiero ver lo que cuentan"

Embajadora del museo de cera y presentadora de Cine de barrio

Alaska ha contado que es embajadora del museo de cera después de la pregunta de los presentadores, pero no de todo el museo, solo de una parte: de la de terror. Eva ha reconocido ser muy fan del género de terror, y le ha preguntado a Olvido qué es lo que más miedo te da ultimamente,a lo que ha respondido que todo.

Alaska se ha declarado consumidora pero sufridora, y Eva todo lo contrario "yo no, soy una psicopata". Tampoco le gusta ur al cine a ver una película de miedo: "No me lleves contigo nunca al cine porque te pego", ha dicho a Iggy. Aunque ha reconocido que le encanta Cerdita y es una maravilla.

También es presentadora de Cine de barrio y ha hecho una gran declaración al respecto: "Si me echan o me quitan yo me encierro o me encadeno ahí al bambi precioso de los años 70 que tienen en el jardín", ha expresado.

Por último, ha reconocido que quiere hacer una película de la canción Un vampiro para dos en las noches de terror de cine de barrio. Te cuenta el plot de la película en el audio ¡Con actores incluidos!