Alcalá Norte: "El tercer single del disco es una respuesta nietzscheana a LUX de Rosalía"

Alcalá Norte está casi de estreno. Hace dos semanas se estrenó Los Llamados Pitagóricos, segundo adelanto de su próximo disco, y Jaime Barbosa y Álvaro Rivas se han pasado este jueves por Cuerpos especiales para presentarlo.

En su tercera visita al morning de Europa FM han explicado a Eva Soriano y Nacho García porque dicen que "las doctrinas, manías, y extrañezas de la escuela pitagórica son enumeradas de corrido en esta pieza rock" que definen como "artefacto de post-punk ortodoxo, estridente, bailongo y bullanga".

"Estos tíos han tenido bastante relevancia en la historia de la filosofía, sobre todo porque a Platón le flipaba el asunto pero siempre fueron un poco mal vistos y había habladurías sobre ellos", ha contado Rivas, conocido por ser un apasionado de la filosofía. "Como eran muy cerraditos, empezaron a correrse leyendas sobre extrañas manías y comportamientos que los diferenciaban de los demás y yo una vez encontré un párrafo que enumeraba todas esas extrañas manías y las coloqué juntas", ha seguido el letrista.

Una de las que más le impactó fue que "no se agachaban hasta el suelo" y de ahí que en el videoclip salga una mesa. "Grabamos sobre ella lo que iban a hacer en el suelo", ha explicado para darle pase a Barbosa, que ha aclarado dos de los elementos más random del vídeo: el duende verde y Maradona.

Ambas presencias están directamente relacionados con dos virales procedentes de Argentina que les fascinan. El duende verde es un meme de dos argentinos junto a un asado y un tipo que se parece a Willem Dafoe con la leyenda Salio asadito con el duende vede. Y la presencia de Maradona evoca la aparición del futbolista en Gran Hermano Argentina con una máscara y una bolsa llena de cocaína. "Lo echaron en la tele y está en internet. Es historia de la televisión argentina", ha dicho todavía sorprendiéndose de que esas imágenes estén disponibles para todo el mundo.

El nuevo single de Alcalá Norte

Los Llamados Pitagóricos es el segundo adelanto del nuevo disco de Alcalá Norte que ya prepara su próximo lanzamiento. "El tercer single del disco es una respuesta nietzscheana a LUX de Rosalía", ha apuntado Rivas, que se mueve entre el fútbol y la música y que ha llegado a relacionar ambas disciplinas aparentemente sin ninguna conexión. "Una vez estaba leyendo unas páginas de El Zaratustra de Nietzsche y parecía la despedida de Cristiano, lo del camello", ha contado para sorpresa de Eva y Nacho.

Si de su siguiente álbum no pueden decir nada, Rivas y Barbosa tienen vía libre para contar todo sobre su próximo lanzamiento. "La canción es un cruce entre Los Llamados Pitagórico y El Hombre Planeta", han dicho casi al unísono.

"El tercer single es un cruce entre Los Llamados Pitagórico y El Hombre Planeta"

" El estribillo es chicloso como El Hombre Planeta", ha seguido Rivas. "Pero el comienzo es bastante jodido. Es afilado, potente, darketo, cucarachero y a la vez es duro como cinco pesetas", ha apuntado Barbosa vinculando el tema con Los Llamados Pitagóricos.

El nombre de la gira y el ring de su concierto en México

Alcalá Norte prepara el nuevo disco mientras no deja de girar con Tierra Media 2026, un tour bautizado por Barbosa. "Se me ocurrió en el mismo momento en que se hizo el cartel", ha contado señalando todos los elementos escondidos en la imagen y que le sirvieron de inspiración.

Arturo Soria es quien está al volante (se le ve en el espejo retrovisor), El Fary baila en el salpicadero, los argonath de El señor de los anillos al frente, la foto en pequeñito de los Alcalá Norte con el cartel No corras papá... "Hay de todo, así que dije. ¿Cómo voy a llamar a esto? Pues Tierra Media 2026 y ahí se quedó", ha dicho el batería, gran fan de los libros de Dónde está Wally.

La gira no solo tiene un buen cartel, sino que también cuenta con Alcalá Norte cada vez mejor. "En especial en lo que a mí me atañe", ha confesado Rivas. "Hace tres o cuatro meses me empecé a tomar más en serio la salud de mis cuerdas vocales y eso se nota. Eso es lo que más cantea", ha dicho consciente de que la banda mejora, cuando él mejora.

"Yo me reventé las cuerdas por no saber hacer las cosas bien y tuve que ir al logopeda", ha explicado. "Antes iba a clases pero lo que metí es el logopeda y gracias al logopeda he entendido las cosas que me decía mi profe y para mí eran incomprensibles", ha añadido consciente de que aún tiene que mejorar la voz hablada. Por ahora, solo trabaja la voz cantada.

Con la voz todo va bien, pero ¿con la integridad física? En su último concierto en México, Rivas voló por los aires y no descarta un espectáculo similar para el concierto del 9 de octubre en Foro Puebla. "A mí me gustaría contar con el Consejo Mundial de Lucha Libre otra vez, la verdad", ha confesado a Eva y Nacho. "Con un par de días de ensayo y que yo pudiera hacer movimientos más brutales".

En su concierto de marzo solo pudo ensayar 20 minutos y las cosas que le enseñaron no pudo ejecutarlas con confianza. "Me transformaron en el arma con el que se ganaba la pelea", ha contado sobre el show del directo, que los luchadores hicieron "a pelo" sobre el escenario. "Fue lo más guapo que he hecho sobre un escenario", ha dicho antes de contar, entre risas, que si en algún momento tiene que pelearse que sea en España por si le tienen que coser.