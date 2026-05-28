Bad Bunny invita a Sech a su segundo concierto en Lisboa para cantar 'Ignorantes'

Sech fue el artista invitado en el segundo concierto de Bad Bunny en Lisboa. Después de llamar a Bad Gyal y Bryant Myers en Barcelona, el puertorriqueño sorprendió a sus fans lusos este miércoles al invitar al artista panameño.

Benito Antonio siguió la tendencia de sus shows en América y no contó con ninguna colaboración la primera noche —martes, 26 de mayo— pero sí la segunda —miércoles, 27 de mayo—. Así, Sech se sumó a la cita en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica para cantar Ignorantes, la colaboración que los dos artistas lanzaron en 2020, y un remix de Otro trago, la canción incluida en el segundo disco del panameño.

Sech entró en el escenario desde el foso, subiendo por un ascensor, para cantar con Bad Bunny su colaboración, que se convirtió en la canción sorpresa de la noche.

Desde que empezó DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, el cantante suma en sus shows una canción exclusiva que no vuelve a interpretar en los siguientes. En la primera noche en Lisboa, el cantante optó por Estamos bien y en la segunda, se animó con Ignorantes en colaboración con Sech.

También sonó en exclusiva el remix de Otro Trago, la colaboración de Sech con Darell incluida en el disco Sueños (2019) del panameño.

En los dos conciertos de Barcelona también hubo sorpresas de este nivel. En la primera noche cantó La Santa con Bad Gyal e interpretó también Moscow Mule y Yonaguni. El segundo concierto, el sábado 23 de mayo, fue el turno para Triste, que cantó junto a Bryant Myers.