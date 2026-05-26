El bonito homenaje a Robe Iniesta en la voz de Walls, Xoel López y Siloé

Fito Robles de Siloé en el homenaje a Robe Iniesta de los Premios de la Academia de la Música | RTVE

La III edición de los Premios de la Academia de La Música de España ha comenzado con un homenaje que no podía faltar este año: un emotivo homenaje a Robe Iniesta tras su fallecimiento, con un midley de canciones de toda la trayectoria del cantautor en la voz de Lela Soto, Walls, Fito Robles y Xoel López.

Los Premios de la Academia de la Música demuestran que se necesita un espacio que reconozca el talento patrio cada año, y qué mejor manera que comenzando la gala de su tercera edición con un bonito homenaje al legado musical de Robe Iniesta.

El cantautor murió en diciembre de 2025, dejando un gran hueco en la música nacional. Y para honrar su figura como se merece, el Palacio IFEMA de Madrid ha llenado de su música el comienzo de la gala de estos premios, celebrados este 26 de mayo.

Una banda envidiable ha abierto la ceremonia desde su propia habitación, y Fito de Siloé ha levantado el público al ritmo de Ama, ama, ama y ensancha el alma.

El midley ha continuado con el guitarrista flamenco Riqueni y a la voz de Lela Soto al ritmo de Standby. Walls ha irrumpido para darle el toque rock con la canción de Robe Nada que perder. Y Xoel López se ha unido al homenaje interpretando su versión de Dulce introducción al caos.

La maestra de ceremonias Leonor Waitling ha querido empezar la gala pidiendo un bonito aplauso para Robe Iniesta, al que se echa de menos en el mundo de la música.