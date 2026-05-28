¿Qué canciones te gustaría que añadiera La Oreja de Van Gogh en sus conciertos? Vota en la encuesta

Amaia Montero en Bilbao con la gira de La Oreja de Van Gogh | David de Haro / GTRES

La Oreja de Van Gogh continúa la gira Tantas Cosas que Contar Tour, que llega a Madrid con tres conciertos en el Movistar Arena los días 28, 29 y 31 de mayo. En los dos primeros shows en Bilbao, Amaia Montero y los músicos interpretaron un repertorio distinto, por lo que cabe esperar que sigan haciendo modificaciones a lo largo de la gira.

En la segunda fecha, LOVG eliminó cuatro canciones: La niña que llora en tus fiestas, Todos estamos bailando la misma canción, su versión de Nothing Compares 2 U y Adiós. ¿Te gustaría que volvieran a tocar alguna de estas composiciones? Esa es una de las preguntas que planteamos desde Europa FM con esta encuesta.

Además, habrá fans que echen de menos canciones como El primer día del resto de mi vida y Jueves, dos himnos del grupo durante la etapa de Leire Martínez. También hay seguidores que están pidiendo temas de Amaia Montero durante su carrera en solitario, como podría ser su éxito Quiero ser.

A estos títulos hay que sumarle otros tres que La Oreja de Van Gogh compartió en sus historias de Instagram como un posible adelanto del setlist, pero que finalmente no interpretaron en directo. Son Historia de un sueño, La estrella y la luna y A diez centímetros de ti. A continuación, vota por las canciones que te gustaría escuchar durante la gira entre estas diez opciones: