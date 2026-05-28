¿Qué canciones te gustaría que añadiera La Oreja de Van Gogh en sus conciertos? Vota en la encuesta
La Oreja de Van Gogh por fin está de gira tras la vuelta de Amaia Montero, y uno de los temas más comentados está siendo el repertorio. En esta encuesta, preguntamos a los oyentes de Europa FM qué canciones les gustaría que añadiera el grupo al setlist. ¡No te quedes sin votar!
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La Oreja de Van Gogh continúa la gira Tantas Cosas que Contar Tour, que llega a Madrid con tres conciertos en el Movistar Arena los días 28, 29 y 31 de mayo. En los dos primeros shows en Bilbao, Amaia Montero y los músicos interpretaron un repertorio distinto, por lo que cabe esperar que sigan haciendo modificaciones a lo largo de la gira.
En la segunda fecha, LOVG eliminó cuatro canciones: La niña que llora en tus fiestas, Todos estamos bailando la misma canción, su versión de Nothing Compares 2 U y Adiós. ¿Te gustaría que volvieran a tocar alguna de estas composiciones? Esa es una de las preguntas que planteamos desde Europa FM con esta encuesta.
Además, habrá fans que echen de menos canciones como El primer día del resto de mi vida y Jueves, dos himnos del grupo durante la etapa de Leire Martínez. También hay seguidores que están pidiendo temas de Amaia Montero durante su carrera en solitario, como podría ser su éxito Quiero ser.
A estos títulos hay que sumarle otros tres que La Oreja de Van Gogh compartió en sus historias de Instagram como un posible adelanto del setlist, pero que finalmente no interpretaron en directo. Son Historia de un sueño, La estrella y la luna y A diez centímetros de ti. A continuación, vota por las canciones que te gustaría escuchar durante la gira entre estas diez opciones:
¿Qué canciones te gustaría que añadiera La Oreja de Van Gogh en sus conciertos?
- 1
'Todos estamos bailando la misma canción'
Se trata del primer sencillo de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero, el que presentaron en fin de año. Sonó en el primer concierto de la gira, pero no en el segundo.
- 2
'Jueves'
Sin duda, se trata del mayor éxito del grupo durante los años de Leire Martínez. Su incorporación en el setlist añadiría un momento de gran emoción, pues se trata de un homenaje a los afectados por el 11-M.
- 3
'Quiero ser'
Muchos fans están pidiendo escuchar alguna canción de Amaia Montero durante su carrera en solitario. Desde Europa FM proponemos su primer sencillo, que también se consagró como su mayor éxito.
- 4
'La niña que llora en tus fiestas'
En el primer concierto de la gira, Amaia Montero interpretó este tema por primera vez, pues se trata de una canción de la etapa de Leire Martínez del álbum 'Cometas por el cielo' (2011). Sin embargo, LOVG eliminó el tema del repertorio en el segundo show. ¿Te gustaría que lo recuperaran?
- 5
'Adiós'
Es una de las cuatro canciones que eliminaron del setlist entre el primer concierto y el segundo. Forma parte del disco 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' (2003).
- 6
'El primer día del resto de mi vida'
Se trata de una de las canciones más conocidas de La Oreja de Van Gogh durante la etapa con Leire Martínez. ¿Te gustaría escucharla en la voz de Amia Montero?
- 7
'Historia de un sueño'
Aunque no es uno de sus temas más conocidos, seguro que los fans más fieles estarían encantados de oír esta canción de 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' (2003).
- 8
'La estrella y la luna'
Forma parte del primer disco del grupo, 'Dile al sol' (1998).
- 9
'A diez centímetros de ti'
Se trata de una de las pistas del álbum 'Más guapa' (2006).
- 10
'Nothing Compares 2 U'
Amaia Montero sorprendió en el primer concierto de la gira con esta versión de Sinéad O'Connor, la cual no interpretó en el segundo show.