Àlex Monner explica en 'Cuerpos especiales' qué escena de 'La Ruta' fue más especial: "Me atravesó"

Nos trasladamos unas décadas atrás, nos ponemos las gafas de sol y nuestros mejores looks fiesteros para recibir a Álex Monner y hablar de La Ruta, cuyo último capítulo se estrena este domingo 25 de diciembre en Atresplayer Premium.

La Ruta, además de estar narrada desde el final hacia el inicio, incluye saltos temporales de capítulo a capítulo. "Era una ida de olla hacerlo pero también era otra forma de confiar en cómo se puede construir un personaje. Los guiones eran buenos y no había que estar muy pendientes en el primer capítulo de algo que ocurría en el octavo", ha explicado Monner, dejando claro el gran trabajo que han hecho los guionistas.

Eva Soriano e Iggy Rubín destacan un momento del sexto capítulo en la que los protagonistas realizan una espectacular performance: "Grabando esta escena tuve uno de los flashes más bonitos que me han pasado a día de hoy interpretando, Me di cuenta en este baile que mi personaje se estaba enamorando de Toni. Y pensé 'esto no tiene nada que ver con Àlex y con su vida'. Hubo una mirada ahí que me atravesó. Fue muy heavy, espectacular".

Marc, el personaje que interpreta Àlex es DJ. ¿Le ha entrado el gusanillo en la vida real de ponerse a los platos? "Tengo un amigo que se llama Carles Galí, alías 'Pitu', que me obligó a pinchar en una fiesta y me obligó a ir vestido como el personaje. Y además me dijo que iba a pinchar en vinilos", ha explicado, confesando que durante el rodaje de La Ruta no aprendió a tocar pero aprendió un punto clave: "Poner la aguja en el sitio correcto para que entraran lo temas que tocaban".

Habrá segunda temporada de 'La Ruta'

La serie empieza con Marc yéndose a Ibiza, y Eva Soriano quiere saber si habrá una segunda temporada de la vida de Marc en la isla. "Se está planteando de la segunda temporada. No sé si vamos a ver a Marc pinchando en las macro discotecas de Ibiza o lo vamos a ver haciendo otro tipo de cosas, pero sí se ha planteado que sea en Ibiza".