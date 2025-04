Álvaro Rivas (Alcalá Norte), sobre el homenaje a 'Super 8' de Los Planetas: "Jota quería que hiciéramos la otra canción que quedaba"

Álvaro Rivas, cantante de Alcalá Norte , visita Cuerpos especiales para hablarnos de 10K , la versión de 10.000 de Los Planetas que ha hecho su banda para el disco Super H . No era esa la canción que tenía pensada Jota para los de Madrid pero al final le convencieron con el cambio de letra y ritmo. "No nos sentimos muy cómodos haciendo versiones literales".

Quién le iba a decir a Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte, que acabaría versionando una canción de Los Planetas...

El cantante no era muy fan del grupo de Granada hasta que un día lo escuchó en directo. "Iba un poco escéptico. No sé por qué pero me caían mal. Como eran famosos y tal... Y desde ahí salí entregado", ha recordado este lunes en su visita a Cuerpos especiales para presentar 10K, la versión que ha hecho su grupo de 10.000, una de las canciones del mítico disco Super 8.

Alcalá Norte es uno de los grupos que participa en el disco Super H, el homenaje al álbum de Los Planetas que cumple 31 años, y e nel que se cuelan otros como Cala Vento, Carolina Durante o Los Punsetes.

"Nos sumamos tarde al disco. Quedaban un par disponibles y ninguna de las que quedaba nos llegaba", ha confesado en su entrevista con Eva Soriano y Nacho García. "Jota quería que hiciéramos la otra que quedaba, que al final grabó Él Mató a un Policía Motorizado, pero la banda decidió coger 10.000", ha añadido Rivas sobre Estos últimos días.

Los madrileños eligieron 10.000, rebautizada como 10 K y con nuevo ritmo y nueva letra. "Nosotros no nos sentimos muy cómodos haciendo versiones literales", ha explicado el músico sobre la versión de la canción. "Le preguntamos a Jota que si no le molestaba que cambiásemos la letra entera y que de alguna manera nos inspirásemos en la suya. Les pareció dabuti porque Jota y Floren nos quieren", ha añadido el cantante.

El disco se lanzó en 1994, cuando Álvaro Rivas todavía no había nacido. Tardó más de 20 años en conocer la música de los de Granada. "Creo que la primera vez que escuché a Los Planetas con detenimiento fue en directo. Fui a un festival en una plaza de toros de Getafe, en 2015 o así, tocaba Él Mató a un Policía Motorizado, un grupo que también está en Super H. El caso es que me llevaba un colega que era planetoide y ahí en directo fue la primera vez que escuché alguna de estas canciones y me conquistaron, la verdad", ha explicado sobre su primera vez con el grupo de Jota.

"Fue brutal. Tocaron una que se llama Alegrías del incendio, que me flipó y desde entonces es mi canción favorita de Los Planetas. Me conquistaron", ha añadido el cantante, que no iba convencido porque eran famosos y no le caían bien.

Ahora su visión ha cambiado y, además de reconocer que "se pegaron esa panzada a discutir con crítica e industria para que el resto pudiéramos volar", cuenta que tiene una gran relación con sus integrantes. "Me siento muy conectado a Jota por mil historias y con Floren tenemos una relación muy buena", ha contado el cantante sobre la buena sintonía de la banda, de la que fueron teloneros antes de iniciar su actual gira.