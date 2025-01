Antonio Hortelano cuenta cómo es su relación con Miguel Rellán 27 años después de 'Compañeros'

Antonio Hortelano ha vuelto a Cuerpos especiales para, además de conocer finalmente a Eva Soriano y ver el nuevo estudio, presentar El Favor, la "comedia que explora los límites de la amistad" en el teatro Reina Victoria y cuya representación en Barcelona fue una de las sensaciones de la temporada.

A pesar del éxito obtenido, el actor no ha querido ver la función en la Ciudad Condal para no condicionar su actuación. "No quise verla porque creo que un actor no puede imitar a otro actor". Además, ha explicado que, a nivel interpretativo, en "la comedia, cuantas menos morcilla metas, mejor. Es como un reloj", y que no coincide con la opinión de que es una obra de "humor catalán" de Susana Garachana, guionista de El Favor, asegurando que se trata de "una comedia universal".

Antonio Hortelano también ha explicado que, tras haber trabajado como director, cree que ahora es "más humilde" como actor y no ha dudado en mojarse ante la falta de importancia institucional que se le da a la asignatura de Filosofía. "Es para que no tengamos capacidad de pensar", ha asegurado.

Como no podía ser de otra forma, el actor ha abordado cómo es su relación actual con Miguel Rellán, con quien coincidió cuando interpretó el personaje de Quimi en la serie Compañeros, mientras que el veterano actor hacía de Félix Torán El Bacterio. "Mantenemos mucho la amsitad", ha explicado, añadiendo que se trata de "una persona maravillosa, amable y muy culta".

Además, Hortelano ha contado cómo es su vida en la sierra madrileñña desde hace dos décadas, para preservar su "intimidad y tranquilidad", alejado de las redes sociales. "Creo que las redes están muy bien para muchas cosas y creo que para otras estamos ganando mucho egocentrismo por enseñarnos demasiado", ha asegurado

