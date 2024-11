Miguel Rellán recuerda que le "tuvo que rescatar la Policía" por la popularidad de su personaje en 'Compañeros'

Con el "título de Leyenda de la interpretación", como ha indicado Nacho García nada más comenzar la entrevista, el actor Miguel Rellán se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar de su nueva obra de teatro El maestro Juan Martínez, que se estrena el próximo 28 de noviembre en el Teatro de La Abadía de Madrid, además de reflexionar acerca de que siempre busca sembrar en sus interpretaciones la curiosidad de los espectadores y recordar su mítico personaje del profesor Félix Torán (El Bacterio) en la serie Compañeros, estrenada hace 25 años.

El maestro Juan Martínez es el resultado de la adaptación de la novela de Manuel Chaves Nogales El maestro Juan Martínez que estaba allípor parte del director Xavier Albertí, que ha encontrado en Miguel Rellán el actor ideal para este monólogo."Tiene sus pros y sus contras", ha indicado acerca de la soledad escénica de una obra en la que destaca "dos cosas estupendas". "Juan Martínez no se rinde nunca, y mira que le pasan cosas, pero si pierde un tren, coge otro... Tiene que sobrevivir como sea", ha explicado acerca del personaje, añadiendo una profunda reflexión de una situación "que no le pasa a Juan Martínez, pero sí es testigo", en la que se genera un dilema entre la necesidad de elegir entre la vida de un niño o la propia.

"Yo puedo estar estupendo en el escenario, pero si el espectador se aburre o no se va haciéndose preguntas, lo que he hecho yo no sirve de nada", ha explicado acerca de la voluntad con la que afronta sus interpretaciones.

También ha habido tiempo de comentar el impacto que produjo su personaje de Félix Torán (El Bacterio) en Compañeros, ya que miembros del equipo como Lalachus, Alba Cordero o Raquel Cuétara son fans incondicionales de la serie. "Fue un fenónemo social", ha indicado el actor, recordando una ocasión en la que "en Sevilla" tuvo que "ser rescatado por la Policía" ante una avalancha de más de 300 fans que pedían su firma.

Además, ha desvelado un emotivo momento con otro seguidor que le confesó que se había convertido en profesor de Historia gracias a la influencia que había tenido la popular serie para él. Un hecho al que Miguel Rellán se ha referido con la contundente frase: "Mi labor cumplida".