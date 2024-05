Arturo Valls: "Mi padre ve 'El 1%' varias veces y luego invita a gente a casa para hacerse el chulo con las respuestas"

100 concursantes luchan por ser la mente más brillante y por 100.000 euros de premio en El 1%,el nuevo concurso de Antena 3 presentado por Arturo Valls. De momento, ha arrancado con fuerza. Ha sido el estreno de entretenimiento más visto de la temporada.

Para ganar, los participantes deben contestar correctamente una pregunta que solo ha contestado bien el 1% de la población en una encuesta previa. "Yo estoy siempre a la broma", cuenta el presentador, que agradece mucho cuando los participantes se prestan al relato y cuentan qué quieren hacer si se llevasen el premio. "Los hay que dicen de pagar la hipoteca, o lo de tapar agujeros, que es un clásico, pero otros dicen 'para separarme, para celebrar un divorcio", bromea.

Uno de los grandes atractivos del concurso es que la gente puede jugar desde casa. Hasta su familia se ha apuntado a los retos, pero haciendo algo de trampa. "Mi padre ve el programa tres veces. Primero lo ve él y luego invita a gente a casa para hacerse el chulo y contestar bien. Mi tío también me llama y me hace la review, me dice que hay mucha gente", cuenta.

Meter a 100 participantes en un plató no es fácil, por eso el mismo público son los propios concursantes. "Acostumbrado a tener 10... Ahora eso es como un coliseo. No se puede crear tanto esa relación cercana", cuenta antes de aclarar que no hay que ser ningún erudito para poder participar. "Al final se quedan los que tiran de lógica o sentido común, este no es un programa en el que haya que tener conocimientos culturales. Conocer la capital de no se qué o quién pintó... Solo hace falta que tu cabeza funcione bien", asegura.

Al presentador le gusta mucho invertir en cultura y de hecho tiene nuevos proyectos entre manos como productor. "Cuando salga de aquí me voy a casa de Manuel Vicen, el escritor, porque vamos a hacerle un documental como el que se hizo con Fernando Ferrán Gomez. Me hace mucha ilusión porque soy muy fan", cuenta.

