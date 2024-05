Carolina Iglesias y Henar Álvarez visitan 'Tu cara me suena' para imitar a Kenia Os y Thalía cantando ‘Para no verte más’

Llegaron dispuestas a darlo todo y lograron un éxito todavía mayor. CCarolina Iglesias y Henar Álvarez, invitadas de la gala 4 de Tu cara me suena 11, levantaron al público y a los concursantes con su increíble imitación de Kenia Os y Thalía cantando Para no verte más.

“¡Tienen que estar en Tu cara me suena 12!”, dijo Manel Fuentes iniciando las negociaciones para que se sumen al casting de la siguiente edición.

Y, aunque no firmaron nada, sí se mostraron muy felices con el resultado de su actuación que terminaron con una enorme sonrisa en la boca, similar a la de Carlos Latre al valorar su actuación. “Estoy feliz, contento, entusiasmado de que estéis aquí y ojalá sea un sueño hecho realidad que estéis en Tu cara me suena 12”, les dijo.

La canción interpretada por Carolina Iglesias y Henar Álvarez es una versión de la canción homónima de la agrupación argentina La Mosca Tsé Tsé, incluida en el álbum Vísperas de carnaval de 1999.

Kenia Os y Thalía hicieron esta versión en marzo de 2023 y la acompañaron de un divertido videoclip que imitaron Carol y Henar en el programa de Antena 3.