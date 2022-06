Beret explica su relación con Omar Montes: "Lo conozco desde antes de que cantase"

Beret está convencido de que sus fans alucinaron el día que supieron que iba a sacar una canción con Omar Montes. "Seguro que dijeron: '¡Qué bizarrada es esta!' Porque somos muy diferentes", ha dicho muy seguro a Eva Soriano e Iggy Rubín al empezar su entrevista en Cuerpos especiales.

"Nos encantamos. Yo lo escuchaba a él y él me escuchaba a mí, pero creo que cualquiera que hubiese visto esto habría dicho: 'A ver qué sale de aquí'. Y la verdad es que ha salido muy bien", ha dicho muy seguro sobre Tú y yo, su primera canción de reguetón flamenco.

Para encontrar le origen de esta canción hay que viajar en el tiempo. "Yo a Omar lo conozco desde antes de que cantase", ha contado Beret, quien conoció al de Pan Bendito en un concierto "en Cáceres en 2015 o 2016".

"Él era corista del rapero ARCE. Le hacía los coros. Lo conocí ahí y desde entonces nos seguimos las pista. A veces en las entrevistas, cuando le preguntaban por el artista con quién les gustaría colaborar, me nombraba a mí. Yo me quedaba...", ha continuado el murciano, que, aunque sabe que este dúo es raro, tiene claro que Omar como la hostia.

El secreto del videoclip de 'Tú y yo'

Juntos participan en la canción, tienen previsto hacer algún directo en verano y juntos salen en el videoclip, que esconde un curioso secreto.

Lo rodaron en un campo de beisbol y contaron con la colaboración de un equipo profesional que fue para enseñarles a batear. Querían que lo hiciesen al menos una vez, "pero no pasó ni una, por eso cuando voy a darle se corta".

Beret, en el videoclip de 'Tú y yo' // YouTube

No hay que buscar ningún significado oculto, insiste. "No llego a batear porque nunca le di bien", ha contado entre risas. "Parece simbólico, pero no"