Carla y Leia (MOURN) presentan 'The Avoider': "El disco trata de salir de la figura del evasor y busca afrontar los problemas"

Leia, Carla y Jazz han madrugado este jueves para presentar su disco The Avoider en Cuerpos especiales, aunque la jugada no les ha salido bien. No han calculado lo del tráfico de Madrid y Jazz ha tenido que quedarse en el coche (no logró encontrar sitio para aparcar) mientras sus compañeras de MOURN han charlado con Eva Soriano y Nacho García de este quinto álbum de estudio.

"Ayer flipábamos porque nunca hemos hecho tanta promo de un disco y estamos muy contentas... aunque también muy cansadas", han reconocido sobre el lanzamiento, que incluye canciones como The Avoider o Truck Driver, la más característica del álbum por contener todo lo que son. "Tiene muchos elementos que nos gustan. Esta canción es muy resumen de nuestro nuevo disco", han apuntado sobre el tema que resumen en "voces bonitas, oscuridad, guitarras y trompetas".

Su sonido, muy rock de los 90, está ahora más de actualidad que en sus inicios. "La gente está volviendo atrás a revivir los discos de esa época", dicen sobre su estilo musical, que recogen un disco que tiene muy poco que ver con lo que dice su título (evasor).

"Lo que queremos manifestar es al contrario", apuntan al unísono. "Se trata de intentar salir de esta figura del evasor, del que evitar la confrontación, y afrontar los problemas que te encuentras en la vida".

Pese a su juventud, MOURN lleva una amplia trayectoria musical y han escuchado consejos de señoros incluso menos experimentados. El más terrible (mierda) que han escuchado a lo largo de su trayectoria lo recuerda Carla, a la que antes de un bolo en Bilbao le cambiaron el ampli de sitio: "Me dijeron que ahí me escucharía mejor. Le dije que lo quería ahí y me dijo que me iba a escuchar mejor. 'Bueno, lo llevo haciendo un rato'..."

Leia ha despedido la entrevista hablando de Ramón Rodríguez, del grupo The New Raemon, y también su padre y el de Jazz. "Nos ha ayudado mucho a guiarnos en este sector porque es un sector muy jodido. Al final tener un referente que ya ha vivido de esto y que sabe por donde sí y por dónde no es una ventaja", ha dicho la cantante, que ha despedido la entrevista revelando un secreto del músico.

"Odia las olivas a muerte", ha dicho antes de repasar las fechas de los conciertos de MOURN.