Carlos Ares y Barry B dejan la puerta abierta a un proyecto conjunto: "Soy muy fan de esas movidas"

Carlos Ares y Barry B se han convertido en dos de los artistas jóvenes que mejor han sabido consagrarse en la escena musical, encabezando algunos de los conciertos y festivales más destacados del país. Ambos se han pasado por Cuerpos especiales para hablar de Postdata, la colaboración en la que se escucha la buena sintonía y química que mantienen los cantantes.

Un tema con sonido de rock alternativo y grunge que partió de la mente de Carlos Ares. "La canción la trabajé hace unos meses y, mientras estaba haciendo la producción, ya se me vino el nombre de Barry a la cabeza", ha recordado el coruñés, con una contundente réplica por parte de su compañero, que ha asegurado que Postdata "fue un flechazo" desde el primer momento.

A lo largo de la letra, los cantantes juegan con la rotundidad lírica que otorgan las palabras terminadas en -ata, como ha indicado Lalachus. "Empezó siendo un ejercicio de poesía, me gustan las palabras que tiene una terminación tanto carácter. Me divierte mucho", ha asegurado Ares.

Tanto él como Barry B, escribieron en la adolescencia sus primeras canciones en inglés porque hacerlo en español, como ha recordado el de Aranda de Duero, "antiguamente era cringe…", aunque ambos finalmente han encontrado el disfrute en las composiciones en castellano, ya que "escribir es como una especie de psicólogo".

La buena química que muestran podría llevar a pensar que se conocen desde hace años, aunque han reconocido que se han "empezado a conocer en las giras y los bolos" dado el impulso simultáneo que han experimentado. Una suerte de dinámica de ir "volando en paralelo", como ha descrito Ares, cada uno con sus respectivas carreras.

De hecho, tras los comentarios de Nacho García y Lalachus, han dejado la puerta abierta a llevar a cabo otro proyecto conjunto de mayor entidad. "Yo soy muy fan de estas movidas", ha reconocido Ares, mientras que Barry B proponía la creación de "una banda" a la que podrían bautizar como "Barry Ares" o "Carlos B".

Tal es su coincidencia que incluso tienen proyectados sus grandes conciertos en el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Cruz de Barcelona en fechas similares. Tanto que el concierto inmediatamente posterior a la fecha de Carlos Ares en la Ciudad Condal es el de Barry B, así que, ante la sugerencia de Lalachus, tal vez le deje "un trozo de roscón o un caganet" escondido en el camerino como recuerdo.