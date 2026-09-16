Pablo López: "La gente se va a sorprender mucho al ver a Lola Índigo en este mundo extraño que es el laberinto de mis canciones"

Pablo López está listo para presentar El Cuatro. El cantante lanza este viernes 18 de septiembre su quinto álbum de estudio del que ya hemos podido disfrutar de dos canciones —El niño del espacio y Esdrújula— y que incluye una colaboración con Lola Índigo.

Es su quinto álbum de estudio pero el malagueño ha jugado a desestabilizarnos con el título, que acertaron de casualidad Eva Soriano y Nacho García en su última visita a Cuerpos especiales.

"Tuve que retrasar el disco por eso", ha dicho entre risas este miércoles al volver al estudio de Europa FM para justificar el tiempo que ha pasado desde Unikornio, Once Millones De Versos Después De Ti (2020), su anterior trabajo.

"Escuchando los cuatro discos anteriores, un día en la furgo... Me di cuenta de que el camino había sido muy bonito y que merecía hacerle un homenaje y que, de alguna manera, cerraba un círculo", ha apuntado sobre por qué el quinto se llama El Cuatro.

Es un repaso emocional y también un guiño al niño que fue. "También de pequeño, que me siento cada vez más niño, vivía en el cuarto y no sabía decirlo y contestaba que vivía en el cuatro", ha añadido.

"Septiembre tiene ese punto de jodienda porque se acaba el verano y también bonito porque algo nuevo comienza"

No es casualidad tampoco que haya elegido septiembre para su lanzamiento. De hecho, su primer álbum (Once historias y un piano) salió el 17 de septiembre de 2013. "Soy muy de efemérides, siempre", ha continuado para explicar la relación que mantiene desde pequeño con este mes. "Septiembre tenía ese punto de jodienda porque se acaba el verano y también era bonito porque algo nuevo comenzaba".

Pablo López y su conexión con Lola Índigo

Una de las canciones más esperadas del álbum es Casi siempre, su esperada colaboración con Lola Índigo, su compañera en La Voz con la que tiene una gran conexión pero mantiene un estilo musical muy alejado.

"Esta canción es la confirmación de que se puede hacer algo entre Mimi y yo", ha apuntado sobre el tema. "Al final a Mimi y a mí nos mueve lo mismo, una pasión absoluta por un amor imposible que es la música. Un amor que no puedes presentar a tus padres", ha seguido para llenar de halagos a la cantante.

"A Mimi y a mí nos mueve lo mismo, una pasión absoluta por un amor imposible que es la música"

"Es una artista inconmensurable", ha seguido. "Yo creo que la gente se va a sorprender mucho al verla en ese mundo extraño que es el laberinto de mis canciones y, en fin, estoy superorgulloso", ha seguido sobre la cantante a la que le une una estrecha amistad.

Lo suyo es algo muy especial. "Con ella puedes tirarte en el sofá, quedarte dormido sin que te dé vergüenza que te caiga la baba... Puedes hacer el tonto, puedes equivocarte... Tiene el foco puesto en lo que merece la pena y eso es muy bonito", ha dicho.

La anécdota más escatológica de Pablo López

Con Mimi tiene confianza y también con Nacho García, Dani Piqueras y los oyentes de Cuerpos especiales, a los que ha contado sin pudor una anécdota escatológica que vivió recientemente en la furgoneta. "Me voy a arrepentir pero voy a contar una barbaridad que me pasó hace poco", ha dicho para luego pedir perdón a su madre y al público en general.

Ese día se le olvidó ir al baño después del concierto. "Terminé con euforia y fue de esos conciertos en los que te empujan a la furgo sin haber meado", ha dicho para descubrir que fue víctima del síndrome de la llave. "Estaba a dos horas de casa y dije, espero. Fui tirando, tirando... me vine arriba y... nada", ha contado entre risas para que Nacho y Dani adivinasen lo que pasó.

Pablo "rompió aguas" en la puerta de su casa, sin salir de a furgo. "Me preocupé por si me pasaba algo, quería ir al médico", ha confesado sobre lo que le pasó con un conductor que además acababa de conocer y no tenía mucha confianza... Ahora ya sí.

Los próximos conciertos de Pablo López

Pablo López ha contado esto antes de hablar de sus próximas citas, incluido el estreno de la nueva temporada de La Voz y la Fiesta 30 Años Europa FM en la que podremos disfrutar de su música en directo.

El cantante está a punto de cerrar su gira El Niño del Espacio En Concierto y la casualidad ha hecho que las últimas fechas hayan coincidido con el lanzamiento del disco. Terminará el tour y no tendrá muchas oportunidades de tocar sus nuevas canciones.

La buena noticia es que su equipo ya tiene planes para 2027 y no descarta que sigan aumentando. En mayo de 2027 estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Roig Arena de Valencia y el Movistar Arena de Madrid.