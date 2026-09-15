Taz Skylar desvela su técnica para evitar que los fans le reconozcan

El actor Taz Skylar se ha convertido en uno de los españoles más famosos de la interpretación internacional tras el éxito que ha tenido la adaptación live action del manga One Piece, en el que interpreta al personaje de Sanji, un cocinero con increíbles capacidades para la lucha.

"Toda mi vida es una sorpresa perpetua; voy con la inercia a ver hasta donde llego", ha asegurado el canario en Cuerpos especiales, reconociendo ser el primer sorprendido con la gran aceptación que ha tenido la serie entre el público. "Hoy en día, cuando hay tal déficit de atención, es difícil que a cualquier proyecto se le conozca por algo y penetre en la cultura", ha explicado, recordando que "no esperaba que esta iba a ser la que penetraba y causaba tal reacción".

Una producción en la que, además, ha conseguido generara una gran sinergia con sus compañeros. "Somos unos pieza muy diferentes que encajan, cada uno tenemos nuestro rol (...) Hemos pasado muchas experiencias juntos y hemos llegado a conocernos a niveles muy profundos", ha indicado sobre la relación que mantiene con el resto del elenco, aunque asegura que Iñaki Godoy, intérprete de Luffy, es su "hermanito" por la "conexión latina" que mantienen.

Sin embargo, también ha resaltado el hecho de que ser reconocido en cualquier circunstancia no siempre resulta tan cómodo: "Me preguntan: Oye, ¿eres tal?... Y yo digo: No, te puedes sacar una foto conmigo, pero no soy". De hecho, durante su último vuelo desde Malasia, vivió esta experiencia con la propia tripulación del avión: "Me estaba comiendo un vuelo de 16 horas y se dieron cuenta en la primema media hora y uff... Cuando fui al baño me estaban esperando las azafatas y me enseñaron mi foto de Wikipedia...".

Dadas las características de la serie, los viajes se han convertido en una constante en la vida de Skylar y mantiene esa rutina incluso en su tiempo libre. "Estoy viajando un montón, me he hecho ocho países en las últimas dos semanas". Unos viajes que, dada su afición a los deportes de riesgo y su impulsividad, le ha permitido tener muchas experiencias que incluso ha querido compartir con Jorge Yorya, con quien ha establecido que se tirará en paracaídas el próximo 30 de septiembre.

Además, su explicación para el corte de pelo que ha lucido en Cuerpos especiales tampoco ha tenido desperdicio al reconocer las dificultades a las que se ha enfrentado por subestimar el "problema que era teñírtelo cuando ya lo tienes colorado de negro". "Parezco Ed Sheeran, que me encanata, pero creo que le queda mejor a él que a mí", ha ironizado entre risas.