Chenoa, sobre su hit 'Cuando tú vas': "Me parecía horroroso, y al cantarlo con dejadez fue un éxito"

Chenoa se sienta en la mesa de Cuerpos especiales horas antes de abrir su bar de Europa FM, Tómatelo menos en serio. Como siempre, Eva Soriano e Iggy Rubín le sacan temas de actualidad para que de su opinión.

La primera noticia para comentar es que Adele y Ed Sheeran han rechazado cantar en la coronación de Carlos III. "Adele es Dianista, y Camila no le gusta", asegura Chenoa, y añade: "Ella mantiene sus valores y dice 'por más que a Camila la hayáis encasquetado ahí con un floripondio en la cabeza... A mí Camila no me gusta, me gusta Lady Di de toda la vida".

La siguiente noticia va sobre el cantante mexicano Alejandro Fernández, que se ha pronunciado sobre los vídeos en los que se le ve borracho sobre el escenario.

"Esto no me lo podéis preguntar porque yo fui a verlos en un concierto y estaba de un feliz...", confiesa entre risas. "¿Sabes qué pasa? Que con ese tipo de voces, puede salir como le dé la gana. Problema suyo. ¿Se olvida las letras? No. ¿Arrastra las letras? Bueno..."

Hablando sobre conciertos, Iggy Rubín ha querido saber si Chenoa ha aborrecido alguno de sus grandes hits y detesta cantarlos en directo: "Jamás. Nunca. Las pongo como el hitazo que cierra, el broche de oro".

Además, explica una curiosa anécdota relacionada con su primer éxito, Cuando tú vas. "Me parecía horroroso ese tema. Le dije al productor que no me pegaba mucho y que creía que no iba a funcionar. Y el productor me dijo que lo grabase y luego ya iríamos viendo y lo hice en dos tomas. Y lo hice tan pasota, porque no me gustaba, que quedó hasta bien. Yo creo que el espíritu es muy importante a la hora de cantar una canción, y en este caso fue la dejadez", confiesa.