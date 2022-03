Chica Sobresalto presenta 'Progesterona' con Beth Rodergas en el Día Mundial de la Endometriosis

Chica Sobresalto visita Cuerpos especiales para presentar una nueva versión de su tema Progesterona junto a Beth Rodergas. Una colaboración que le ha hecho mucha ilusión a Maialén, que asegura que su concursante favorita de OT.

Progesterona habla de la endometriosis y por eso ha lanzado esta nueva versión el 14 de marzo, Día Mundial de Endometriosis. Esta canción está basada en la historia de la prima de Maialén, a la que tardaron mucho tiempo en diagnosticarla y luego tuvo muchos problemas para dar a luz a su hija.

"Cuando salí de OT hablé con Beth porque yo sabía que también tiene endometriosis, y pensaba que me iba a decir que no pero me dijo que sí".

La versión original de Progesterona está incluida en Sinapsis, el último álbum de Chica Sobresalto en el que las canciones llevan por título nombre de hormonas.

Por este motivo, Eva Soriano e Iggy Rubín le proponen otras hormonas para saber qué tipo de canción les haría. Con la insulina haría una bachata, y asegura que con la testosterona le haría una canción "a algún señoro".

Con la vasopresina, hormona que sirve para la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo, nos asegura que tiene una canción que se llama así pero que finalmente no la incluyó en el disco.