Chica Sobresalto: "En mi piscina comunitaria hay tetorristas, quieren llamar a la policía porque hacemos topless"

Chica Sobresalto lleva tatuado el número 1999. Es por el disco de Love of lesbian, que dice que le cambió la vida y la forma de entender la música.

Así se lo ha contado a Ana Morgade y Victoria Martín este lunes en su visita al parquecito de yu, No te pierdas nada, donde ha confesado que no conoce a la banda liderada por Santi Balmes y no quiere hacerlo. "No quiero, me cagaría da miedo. Me voy a poner nerviosa", ha confesado la cantante, que ha visitado el programa para hablar de su nueva canción: la versión de Gózame ya, la mítica canción de Susana Estrada, icono erótico de los 70.

"Esto da mucho respeto, porque tú sacas un tema tuyo, es una mierda, lo es y punto. Pero si es una versión de alguien, no la quiero liar", ha dicho Maialen Gurbindo sobre el reto que ha supuesto este tema de un referente del feminismo. "Si yo puedo subirme al escenario y hacer lo que hago hoy en día, ponerme mi traje de superheroína y hablar de sexualidad es gracias a personas como ella".

Chica Sobresalto dice que esta es una versión distinta a las que suele hacer. "Siempre intento llevar las versiones a otro terreno, pero esta vez no queríamos esto. Queríamos otro sonido, que ella se sintiese cómoda sobre todo", ha reconocido sobre la importancia de la opinión de Susana Estrada.

"No me gusta ni hacer topless"

Hablando de la importancia de Susana Estrada, Ana Morgade y Victoria Martín han recordado el día que a la cantante se le escapó un pecho delante del alcalde Tierno Galván y, pese a las miradas críticas, hizo como si no pasase nada.

"Nosotros en la piscina comunitaria hemos tenido movida por ir sin la parte de arriba del bikini. ¡Es que no me gusta ni hacer topless! Es que no estoy haciendo nada", ha denunciado Chica Sobresalto, que contó que en su comunidad de vecinos hay tetorristas. "Son las tetorristas porque querían llamar a la policía".

La cantante dice que la gente con la que se relaciona no piensa así por eso le choca que haya otros que denuncien este tipo de prácticas.

"A ella la querían meter en la cárcel. A mí en la piscina me quieren llamar a la Policía y en Instagram siguen censurando un pezón", ha dicho para después poner en valor el trabajo de Susana Estrada. "Menos mal que ha existido Susana Estada y más peña que ha hecho un curro increíble, pero no nos relajemos porque tenemos trabajito..."

El nombre que viene de OT

También su gira Bailando raro, que inicia el 15 de octubre en Vigo, ha sido un tema de conversación en el parquecito.

¿De dónde sale este nombre? De Operación Triunfo. Lo tenía pensando desde entonces: "Además en mi banda bailamos todos mal en general... Nos hacía mucha gracia".

La gira de Chica Sobresalto viene con un plus porque parece que la gente va a poder bailar. "Aunque lo de bailar no me ha rayado tanto como el tema de la mascarilla, soy muy paranoica y pienso que lo estoy haciendo mal. El hecho de que todo el mundo lleve la cara tapada parece que están enfadadísimos y cada dos por tres les pregunto si están a gusto", ha confesado.

La extraña conexión de Chica Sobresalto y Victoria Martín

Aunque para confesiones, la doble confesión de Maialen y Victoria Martín. A Chica Sobresalto le sale bien el paso de Lina Morgan, pero...

— "Me saqué el carnet de conducir a la séptima pero eso lo sé hacer".

— "Yo también a la séptima. ¡Te lo juro!", la dijo Victoria Martín al escucharla.

— "¿A ti qué te pasaba?", le preguntó Maialen.

— "Es que no era capaz de encender el coche. Una vez casi atropello a una vieja... Era como que no tenía el control de mis pies".

— "Pero ¿a que ahora conduces bien?"

— "Bueno... Me quedan cinco puntos".

— "Pero objetivamente hemos dado más clases de conducir que cualquiera", le ha consolado.

El sueño de Chica Sobresalto

Chica Sobresalto también ha confesado qué grupo tiene ganas de ver en concierto (Morgan) y ha añadido con quién le gustaría tocar. ¿Cuál es su colaboración ambiciosa?

"¿Superambiciosa? ¿Super? Con Frusciante, no sé ni si se dice así su apellido... O con Red Hot en general", ha añadido.

La otra confesión de Maialen ha tenido que ver con la relación con sus seguidores. No le molestan mucho los haters (tampoco tiene muchos), pero ellos son los culpables de que pase de Twitter. Su perfil es puramente profesional y ya no cuenta con sus opiniones.

