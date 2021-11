Chica Sobresalto, sobre 'Bailando Raro': "La compuse para no tocarla, solo para ponerla al final de los bolos"

Reivindicar a los que bailan descoordinados ha sido la última invención de Chica Sobresalto, que acaba de presentar su último single, Bailando raro.

Y es que, aunque le encanta bailar, ha admitido en Cuerpos Especiales que a ella lo de seguir coreografías le cuesta bastante. "Tengo una amiga que me quiere un montón y me dice 'si lo piensas así, solo tú sabes bailar bien'", explicaba Maialen, que ha asegurado que tuvo que dejar sus clases de baile cuando era pequeña porque era "muy frustrante".

Desencanto con las redes sociales

Sin embargo, su tema realmente hace referencia a que nada de lo que ves en las redes sociales es real, especialmente en Twitter, donde ella misma ha decidido dedicar su cuenta a un uso profesional exclusivo.

"Me estaba rayando muchísimo la cabeza. Ocurren cosas y está bien denunciarlas, pero casi todo el rato es cada uno mirando a su ombligo", explicaba Chica Sobresalto, que admite que hay mucha frivolidad dentro de las redes sociales.

Encasillarte tras Operación Triunfo

En el videoclip de Bailando raro, Maialen también ha dejado al descubierto su vida previa a su paso por la Academia de Operación Triunfo. Y es que, aunque ella tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la música, hasta entonces se había ganado la vida como limpiadora.

"Cuando estábamos currando, le decía a mis compis ‘un día voy a hacer un videoclip con este chaleco’", refiriéndose al uniforme que usaba durante su jornada como limpiadora y que aparece en su último tema.

Así, Chica Sobresalto ha querido mandar un mensaje cargado de intención: "Soy la que limpia y soy triunfita. Parece que hay cosas que, si te encasillas en algo, no puedes hacerlas, pero yo no tengo ningún problema", admitía la artista navarra, que dice que "de triunfita se vuelve pasar a limpiar y no pasa nada".

Además, ha admitido que su paso por Operación Triunfo ha hecho que muchas personas den por hecho cosas sobre ella: "Creen que no compones, pero yo fui allí porque componía y quería hacer el disco", confesaba Maialen, a la que mucha gente ha intentado venderle canciones sin saber que ella misma es la que compone sus propios temas.

El gran problema de 'Bailando Raro'

No obstante, a pesar del éxito que está teniendo esta última canción de Chica Sobresalto, Maialen nos ha contado todos los problemas que está teniendo durante sus conciertos: "La gente quiere que la toquemos y a mí se me ocurrió componer esta canción porque quería que fuera la canción que cierra el bolo para saludar. No la tocamos, la gente está mal y yo también. Ha sido una mala idea", explicaba.

Y es que esta canción no está dentro del repertorio musical de su nueva gira porque "la compuse para no tocarla, para ponerla al final de los bolos".

Por ello, aunque le encantaría tocarla en los conciertos, admite que por el momento no se lo plantea: "Tendría que componer otra canción para el final del bolo y volvería a tener el mismo problema".