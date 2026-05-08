Leo Rizzi presenta 'La belleza de las flores': "Me he tomado muy en serio otra vez"

Leo Rizzi lleva más de seis años en la música y este jueves por la noche era un flan. Los nervios por el lanzamiento de La belleza de las flores afloraron, nunca mejor dicho, ante la presentación de su segundo álbum de estudio en un evento junto a amigos y familiares.

"Es normal. Sacar algo nuevo, que te importa tanto... Si hay un punto en el proceso en que te deja de importar es que ya no le tienes cariño, como Me da igual, que salga o no salga", ha dicho el cantante, que no ha podido dormir demasiado esta noche de estreno. Solo cuatro horas, muy en sintonía con la media del equipo de Cuerpos especiales.

El cantante ha madrugado este viernes para visitar el morning de Europa FM y presentar el disco, que tenía en la cabeza antes incluso del lanzamiento de su anterior trabajo, Pájaro azul. "Había acumulado como 100 canciones y ahora fue seleccionar más que nada", ha dicho el intérprete a Nacho García y Lalachus, consciente de que algún día se le acabará la productividad.

Un disco profundo e intenso

La belleza de las flores iba a nacer como un disco diferente. "Quería reírme de mí mismo pero no he podido. Me he tomado muy en serio otra vez", ha contado el cantante, que define el álbum como "un poco continuista" en lo que a concepto se refiere. Profundo e intenso.

"Quería reírme de mí mismo pero no he podido"

"También creo que este disco es una versión 32 beats. Si el primero fue como una prueba, este es mucho más definido. Más profundo, hay más capas. Hay cuerdas, viento... Yo me he sentido haciéndolo como un niño pequeño", ha continuado.

Leo Rizzi define el disco como intenso y también a sí mismo. "Soy reflexivo, veo el lado psicológico de las cosas... pero lo intento llevar con cautela", ha reconocido y ha señalado también que ahora se enfrenta al proceso de composición de manera diferente que en el anterior trabajo.

"Creo que cada vez es quitarse capas. En el anterior disco creía que tenía que pegar un salto a la producción y composición, todo más profesional, y creo que en realidad lo que tienes que hacer es que quitarte capas. Seguir con lo que hacías, solo que juntándote con gente que te aporte algo", ha seguido. "Este disco es eso. Canciones que salen a la guitarra, las disfruta cantando y luego las visto con vientos, con cuerdas... con productores y músicos de alto nivel".

"Este disco es eso. Canciones que salen a la guitarra, las disfruta cantando y luego las visto"

La belleza de las flores está compuesto por 15 canciones de pop rock suave, un sonido hasta ahora característico para Leo Rizzi que no descarta cambiar en un futuro y dar un giro a la electrónica con toques tailandeses.

El título La belleza de las flores está extraído de una frase del filósofo coreano Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025, que dice La belleza de las flores se debe a un lujo que está libre de toda economía. "Es un crack, habla de filosofía contemporánea y cuando lo lees es como Quiero más, quiero más".

Gira en España para el próximo otoño

Antes del lanzamiento de La belleza de las flores, Leo Rizzi lanzó varios adelantos, incluida Corazón hinchado, una canción que define como "de amor total". "Nunca pensé que podía escribir algo así hasta que salió de mí. Es de amor con todas las letras", ha contado en la entrevista.

La belleza de las flores llega también con una gira que Leo Rizzi arranca en México y que continuará en España más adelante. "No hará tanto calor pero tampoco frío", ha dicho dejando entrever que el tour —aún sin anunciar— será en otoño.

Antes de despedirse y jugar al juego de las flores, Nacho y Lala han querido preguntar a Leo por las colaboraciones del álbum —Santi Balmes y Violeta Hódar— y otras anteriores como Hombres G o Raphael, un auténtico sueño que dejó el listón muy alto.

¿Qué hacer en un futuro? "No lo sé. Una Alejandro Sanz que es historia de la música", ha sugerido como artista con quien le gustaría meterse en el estudio de grabación. ¡Tomamos nota!