Cris Lora sueña con una colaboración con Judeline: "Está haciendo cosas muy locas, la amo"

Cris Lora es Andalucía. A la ganadora de Operación Triunfo 2025 le gusta presentarse así y refleja este espíritu en su música.

E un delirio, su última canción que ha presentado este jueves en Cuerpos especiales, es una fusión de su Andalucía natal con funk brasileño y Japón. "Hago referencia a la letra y al Hanami, que es la festividad de la floración de los cerezos", ha contado a Eva Soriano y Nacho García al empezar la entrevista en la que ha hecho un repaso a sus lanzamientos musicales tras salir de la academia.

"No había hecho una canción en la vida, no componía antes y no tenía expectativas de nada", ha contado sobre sus lanzamientos musicales que incluyen también 2 PUÑALAITAS (de Andalucía) y Melodramática con el artista italiano LUK3. "Estoy muy contenta de haberme metido en el mundillo italiano que me gusta mucho, he hecho esta colaboración y me encanta", ha dicho sobre este último tema.

"Todavía siento que no he cerrado nada. Estoy abierta a probar muchos géneros y cosas diferentes"

Cris Lora está empezando su carrera y reconoce que está abierta a probar cosas nuevas ante de cerrarse a un estilo: "Todavía siento que no he cerrado nada. Estoy abierta a probar muchos géneros y cosas diferentes".

Desde que salió de la academia de Operación Triunfo ha vivido grandes momentos musicales y, además de la gira con sus compañeros, ha cantado con Violeta Hódar y Alfred García, dos experiencias que han llevado a Eva y Nacho a preguntarle por su colaboración soñada. No lo ha dudado: "Últimamente estoy mucho con Judeline. Es una tía que está haciendo cosas muy locas, arriesgando mucho, la amo".

Sería un sueño colaborar con la artista de Barbate (Cádiz) pero la cantante va poco a poco y, por ahora, tiene que cerrar la gira de Operación Triunfo 2025 junto a sus compañeros y disfrutar de todo lo que está viviendo. Tienen que pasar un par años para que asimile lo que ha pasado con OT", ha reconocido la cantante, que además se ha estrenado como actriz con un pequeño papel en la película Entre viñas junto a Unax Ugalde, Elena Irureta, Alejo Sauras o la cantante Edurne.

"Ha sido una experiencia chulísima. Yo he estudiado interpretación, he hecho teatro pero nunca había hecho cine", ha confesado sobre la comedia familiar rodada entre Burgos y Valladolid.