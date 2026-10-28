'Cuerpos especiales' regala 6.000 euros a Laura con el concurso 'Pilla la cita y gana la guita'

LO - LO - LO - LO - LO - LO - LÓ

Imagínate estar en un atasco y llevarte 6.000 pavazos.

Esa es Laura, la oyente de Cuerpos especiales, que ha acertado las tres preguntas de Pilla la cita y gana la guita y se ha llevado el bote acumulado en el morning de Europa FM. ¡A eso se le llama empezar bien el día!

Nuestra oyente ha acertado a la pregunta planteada en redes sociales y ha entrado en directo en la radio para responder los acertijos de Eva Soriano y Nacho García.

Ha dado en el clavo en el primero, ha dado en el clavo en el segundo... y la presentadora le ha dado suerte y ha acertado también el tercero.

¡Menudo subidón de buena mañana! Laura se lleva un millón de las antiguas pesetas, como le gusta decir a Eva y Nacho, que le vienen de lujo para el coche que se acaba de comprar. ¡Todo le va sobre ruedas!

Con este premio Cuerpos especiales suma ya 25.500 euros repartidos con Pilla la cita y gana la guita desde que empezó la temporada el 28 de agosto. ¡Y lo mejor es que el concurso sigue repartiendo dinero entre los oyentes de Cuerpos especiales!

Levantarse cada mañana con la radio tiene premio y este jueves 29 de octubre puedes llevarte 500 euros con Cuerpos especiales.

Cómo funciona 'Pilla la cita y gana la guita'

El concurso de Pilla la cita y gana la guita consta de dos fases. La primera se lleva a cabo en redes y la segunda, en directo en antena.

Cada mañana los presentadores hacen una pregunta relacionada con el programa que se publicará inmediatamente en los Stories de Cuerpos especiales y a la vez dicen un número, que corresponderá a la posición de la respuesta que será seleccionada para la fase 2.

Para pasar a esa siguiente fase, la respuesta debe ser correcta. Si no es así, se pasará a la siguiente posición con una respuesta válida.

Ese oyente es el que entra a jugar en la fase 2 y, por tanto, el que se puede llevar el premio. Para lograrlo, tendrá que responder correctamente al famoso test de Roberto Rahona imitando a... ¿recuerdas, no?

El community de Cuerpos especiales lee con la voz de un famoso una frase dicha por Eva, Nacho o Lala y el concursante tendrá que adivinar quién la dijo previamente.

Para llevarse el premio tiene que acertar tres. Y, si no lo consigue, el bote se acumula para el día siguiente. ¡No esperes a participar!