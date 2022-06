Damián Quintero: "En la final de los JJOO estaba más tranquilo que en las eliminatorias"

Damián Quintero tiene más metales en el cuello que Omar Montes. Con estas palabras, Eva Soriano e Iggy Rubín han recibido al karateca, medalla de plata en Tokio 2021, en el estudio de Cuerpos especiales.

El deportista cuenta con 23 medallas en Europeos, seis en mundiales y la de los JJOO. Sobre la victoria frente al japonés Ryo ha hablado en la entrevista en la que ha explicado por qué la final fue más relajada que las eliminatorias. Ese día, en el país de las artes marciales y frente a un deportista nipón, sabía que tenía poco que hacer. La presión la tenía su rival. ¿Cómo no iba a sentir el miedo de perder en casa?

"Tuve más presión en las eliminatorias de los JJOO, tienes que hacerlo bien, tienes que llegar a la final. El objetivo era llegar a la final y ese día era cuando más tranquilo estaba. Desarrollé mi mejor kárate", ha contado el deportista, quien no estará en los próximos Juegos. No se retira de la competición, es que la disciplina no estará en París 2024.

"No sabemos por qué nos quitan del programa olímpico", ha añadido. "Creo que tenemos cabida todos, pero es verdad que hay un límite que que pueden entrar en villa".

El karateca Damián Quintero, plata en Tokio 2021 // Gtresonline

El valor del grito de los kárate

Damián Quintero se preparó duro para esta competición (este año está más relajado) y una de las cosas que ha preparado desde sus inicios en este deporte ha sido el grito inicial.

"El grito 'Kiai' es como la expansión de la energía interna que tú tienes hacia fuera. El grito es un aspecto técnico, así que debería puntuar. Los jueces puntúan en los apartados técnicos y atléticos. No quiero decir que porque uno grite mal o como un descosido, vaya a perder", ha contado para luego explicar que no es un aspecto fácil.

"Es complicado. Cuando eres pequeño gritas de garganta como un descosido. Eso también se entrena, como el saludo", ha añadido el deportista de 37 años, que empezó en el karate por decisión de sus padres. "Era un poco travieso y mis padres me apuntaron para que hiciese algo distinto, sino iba a estar en la plaza esperando a mi madre que volviese de trabajar", ha explicado. Todo un acierto.

TIkToker, escritor e ingeniero

Más allá de sus éxitos en el kárate, que no son pocos, Damián Quintero puede presumir de ser autor publicado.

Aventuras en Japón. El camino de los Oscuros salió a la venta el pasado abril, un cómic sobre su deporte. "Se supone que el protagonista se parece a mí por el flequillo", ha continuado contando para luego revelar que en la historia hay cositas suyas. "Si me conoces bien o has leído en presa, puedes detectarlas".

El tiempo le da para entrenar, para escribir, para sumar éxitos en TikTok, con cerca de 100.000 seguidores, y también para estudiar. Damián Quintero es ingeniero aeronáutico, un título al que también le resta importancia: "Me apasionan los aviones y me dio por eso. Porque soy de números".