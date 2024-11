David Bisbal "enciende" la Navidad en Cuerpos especiales con su nuevo álbum

La bajada de temperaturas ya anticipa que la Navidad está a la vuelta de la esquina y quién puede ejercer mejor de embajador que David Bisbal. El almeriense ha publicado Todo es posible en Navidad, su nuevo álbum especial, y se ha pasado por Cuerpos especiales para encender el alumbrado navideño del programa al ritmo de sus nuevas canciones.

"Lo he disfrutado muchísimo, hace mucho tiempo que teníamos pensado venir con un disco así", ha indicado David Bisbal, que no disimula las ganas que tenía de cantar un álbum de temática navideña: "me hacía muchísima ilusión". A lo largo del álbum, los fans del cantante pueden deleitarse con "canciones de Estados Unidos, también de Latinoamércia y de nuestro país, como alguna rumbita como la del Burrito Sabanero".

Se trata de un proyecto muy especial para Dabid Bisbal, "después de 20 años de carrera y un montón de discos pop", en el que ensalza el valor musical del proyecto, con decenas de músicos al lado del cantante que le obligan a "arriesgar un poquito más". Un factor que hace que "disfrute mucho con los músicos".

Además, el artista tiene claro que, aunque "este año no", tiene en mente preparar una gira con este álbum navideño, pero que "tendría que sonar lo que suena en el disco, con una seccion de cuerda, con metales, con la big band...".

De hecho, Bisbal se ha sumergido de lleno en géneros como el swing con Navidad junto a ti, "un género que nunca había hecho" y que confiesa que le ha "envuelto de magia absoluta", o con una versión del clásico de Elvis Allways on my mind, en la que a pesar de que "no se refiere a la Navidad, a nosotros nos generaba esa añoranza".