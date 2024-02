David Serrano sobre su musical ‘The book of Mormon’: “Me da pena que no haya habido un poco más de polémica”

Con más de 100 representaciones en el Teatro Calderón de Gran Vía, The book of Mormon se ha convertido en otro de los numerosos éxitos del director David Serrano. Un musical “políticamente incorrecto”, como lo han calificado Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales y sobre el que el director ha admitido que le da “pena que no haya habido un poco más de polémica” y que esperaba “que la gente se levantara enfadada”.

Se trata de otro hito en la carrera de Serrano, que también ha dirigido musicales de la talla de Billy Elliot, Grease o Matilda. Sin embargo, el principal reto al que se enfrentaba con esta obra era “estrenar algo en España que la gente no conocía”, al contrario que los mencionados.

El director, que ha confesado que muchos le consideran “demasiado seco” con la primera impresión, ha detallado que para esta adaptación ha vuelto a trabajar con su “hermano, que es músico”, destacando que, a pesar de “haber currado un montón” durante más de un año, ha sido una tarea amena al trabajar con “letras tan buenas”.

El espectáculo, además, ha contado con una suerte de colaboración por parte de la comunidad mormona en todos los territorios donde se ha representado, y Madrid no ha sido una excepción. “Viene los mormones de verdad y dicen si te ha gustado el musical, el libro es mejor”, ha contado entre risas, añadiendo que “los mormones son muy majos”.

Otras grandes obras de Serrano

Eva Soriano no ha dejado escapara la oportunidad de destacar que se cumplen 20 años del estreno de Días de fútbol, el primer taquillazo de su carrera, calificándola como “película de culto”.

David Serrano no ha dudado en señalar que la relevancia que ha adquirido el largometraje con el paso del tiempo le causa “sorpresa y estupefacción”. “Era una peli que hice con mis amigos”, ha recordado.

También ha habido tiempo de repasar su papel como guionista del musical Hoy no me puedo levantar, dirigido por Nacho Cano. “Cuando se estreno no estaba en el teatro, porque me enfade”, ha declarado, justificando su falta de asistencia por las discrepancias con el ex de Mecano.

“Hizo lo que le dio la gana con el libreto y cambiaba lo que quería”, ha rememorado. Un episodio que no le ha impedido agasajar al compositor calificándole como “un tío encantador y divertidísimo”, pero que “tiene sus cosas”.

Para finalizar, el equipo de Cuerpos especiales ha tenido a bien demostrar sus artes escenificando las respuestas de Serrano durante la entrevista en versión musical.

Un cierre ante el que el director solo ha podido añadir que ha sido “como el género musical, que no sabes si da vergüenza ajena o es una maravilla. Esto es algo que no lo voy a olvidar jamás”.