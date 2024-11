Eva Soriano, contra los bulos: "No todo vale por unos likes"

¿Pero esto es verdad?, ¿no es verdad? Nada es lo que parece en las redes sociales. Hoy más que nunca las plataformas están llenas de noticias sin contrastar.

"Hay mucha gente en su casa que cree que por pegar dos gritos y decir dos tecnicismos, ya lo que ha dicho tiene que ir a misa. Y no. Lo que tienes que hacer es ir a casa de El Xocas, que habláis igual", exclama Eva Soriano, terriblemente enfadada con esos que se visten con el traje de periodista, pero en realidad no son más que cretinos.

Es peligrosísimo compartir noticias sin haberlas contrastado: "El pobre Íñigo Errejón tampoco supo distinguir entre persona y personaje. Es un momento complicadísimo", lamenta, irónica.

Para Eva, las redes se han convertido sin previo aviso en una especie de Mask Singer: "De repente la gente se quita la careta y es un fachoto. De repente, el compañero del colegio de hace 20 años ya no tiene que estar en mis redes".

Otros agentes implicados en esta desinformación son aquellos periodistas que difunden mentiras a propósito. "Algunos llevan años estudiando para encontrar fantasmas y no se dan cuenta de que los fantasmas son ellos", apunta en lo que parece una referencia a ese reportero que se ensució de lodo a propósito para una conexión desde el desastre de Valencia.

"No todo vale por unos likes. No todo vale por unos views. No te pongas en frente de una cámara a hablar de cosas que no sabes", sentencia Soriano.