Dorian presenta 'Futuros Imposibles': "El disco habla del duelo por amigos y por rupturas, es el más autobiográfico"

Este viernes 25 de octubre llega Futuros Imposibles, el nuevo disco de Dorian con temazos como Materia Oscura. Ya no sienten nervios a la hora de sacar cositas nuevas, pero sí sienten que es "una oportunidad para volver a empezar".

"Estamos con la misma ilusión con la que empezamos con Dorian hace 20 años, tenemos ganas de dar guerra", reconocen. La presión por estrenar música constantemente no les hace mella. No sacarían nada si no estuviesen cien por cien orgullosos de su trabajo en el estudio. "El tiempo lo dirá, pero creo que a nuestros seguidores les va a gustar mucho", explican. Siempre existen canciones descartadas. "Las canciones se revelan, algunas se quedan a medio camino.

Las guardamos en un cajón y luego podemos rescatarlas", asegura Belly antes de que Eva Soriano matice que esos temas son como "croquetas de canciones".

El título del álbum viene precisamente por esa presión de hacer proyectos nuevos y mirar para delante. "A veces no podemos controlar la realidad, el destino hará de las suyas y futuros que parecían posibles se vuelven imposibles", narra Marc. "Es un álbum que habla del duelo por la desaparición de amigos en el lado oscuro de la noche, habla también sobre el duelo por rupturas amorosas... Habla de historias reales, es el disco más autobiográfico de Dorian", resume.

La moraleja del álbum es que por cada Futuro Imposible que la vida te pone delante, se te abren un par de futuros posibles: "Hay que saberlos abrazar". Para ellos, esos futuros que no esperaban fueron hacer una gira por Estados Unidos y tocar en el Gran Teatre Liceu de Barcelona.

