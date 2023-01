Eduardo Casanova, sobre 'La Piedad': "No entiendo por qué Ángela Molina ha hecho la película"

Eduardo Casanova presenta La Piedad, su segunda película que llega a los cines el viernes 13 de enero. "Va de una relación de una madre y un hijo y establece un paralelismo con la dictadura de Corea del Norte. Esta es la premisa y luego hay cosas más inexplicables de la película que pertenecen a mi mundo y que hay que verlas", cuenta el actor, guionista y director en su visita este lunes a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

Antes de su llegada a las salas, Eduardo Casanova prepara la premiere, en la que lo importante no es la película, lo importante es la fiesta de después.

"Solo se puede entrar si vienes de rosa. El dress code es Corea, pink comunismo", ha dicho sobre la gran y colorida cita de este martes 10 de enero

La película. que podría enmarcarse en el género de terror aunque también hace reflexionar, va de una relación madre e hijo y de ahí que la madre de Eduardo Casanova tenga un papel muy relevante en este trabajo.

"Me quiere todo el rato, apoya todo lo que hago y está feliz con la película", dice Eduardo Casanova al hablar sobre su madre, quien tiene una doble función en la película. "Leyó el guion y luego ha participado en la peli", dice sobre una escena en la que presta su cuerpo a la actriz Angela Molina, la protagonista.

"Hay una escena muy guay, una escena en la que el personaje de Ángela Molina da a luz y hubo que hacer una prótesis gigante del cuerpo de Ángela Molina embarazada, y ese cuerpo es el de mi madre. Escayolaron a mi madre... Es Ángela Molina con el cuerpo de mi madre", dice el director, que se deshace en halagos también al hablar de la actriz.

"Es una estrella y lo curioso de que sea una estrella es que, pese a serlo, es la persona más humilde, más generosa y más buenrollera con la que te puedas cruzar. Angela a mí me ha ayudado mogollón. Estoy superagradecido. No entiendo por qué ha hecho la película", añade Edu Casanova.

Director de la serie de Nacho Vidal

Eduardo Casanova tiene otro proyecto para 2023. El director es responsable de dos capítulos de Nacho, la serie de Atresmedia Premium sobre el actor porno Nacho Vidal que se estrena en marzo.

"Martiño es una persona increíble y este es el papel de su vida" , apunta sobre su protagonista, el actor Martiño Rivas, que da vida al famoso actor.

Este trabajo, creado por Teresa Fernández Valdés, cuenta con la colaboración del propio Nacho Vidal, que está trabajando en la supervisión de los capítulos. "Puedo decir que está muy emocionado con el resultado", apunta sobre la serie que también cuenta en el reparto con actores como Andrés Velencoso, Miriam Giovanelli y Edu Soto.