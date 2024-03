Edurne presenta 'Nada': "Tengo que dejar claro que estoy muy feliz, todo me va bien, pero me gusta cantar al desamor"

Dormida por el madrugón, pero muy feliz por el recibimiento de Nada. Así ha llegado Edurne al estudio de Cuerpos especiales.

La cantante madrileña se ha venido al programa para presentar el primer adelanto de su próximo disco en el que regresa a los sonidos electrónicos de su segundo trabajo. "Mis comienzos eran así. Yo saqué mi primer disco en 2006, que era más pop rock, pero el segundo que era Ilusión era más este rollo", ha contado a Nacho García y a Lalachus.

"Quería volver a mis comienzos porque fue una época maravillosa. En mi carrera fui evolucionado con distintos estilos, manteniendo un poco mi esencia, pero lo que más disfruto es esto. Me dije: 'Si es lo que yo más disfruto, me apetece volver al baile, me apetece volver a aquella época así que por qué no hacerlo'. Este single es el comienzo de lo que va a venir", ha añadido.

Edurne apuesta por un título sencillo para esta canción. "Es básicamente lo que dice el estribillo. No me comí mucho la cabeza. (Se dice la palabra nada en la canción) y muchas veces", ha contado sobre este tema que sabe que mucha gente dedicará a sus ex y, de hecho, le encantaría que fuese así.

"Es para eso", dice sobre frases como Sin mí no eres nada o Por mucho que busques donde estoy, esta vez tú no me encuentras. "Y hay una frase que espero que canten mucho a su ex Ya lo siento decírtelo a la cara pero sin mí no eres nada", ha añadido para luego poner fin a las especulaciones sobre un posible fin de su relación con David De Gea surgidas al escucharse los primeros adelantos de Nada. "Yo tengo que dejar claro que estoy muy feliz, todo me va bien, pero me gusta cantar al desamor".

Edurne, asegura, se inspira en las historias propias del pasado o en las de sus amigos. El caso es cantarle al desamor...

Una canción que bebe de 'Fever' de Kylie Minogue

También reconoce que una de sus influencias par este tema es Fever, de Kylie Minogue. "Me gusta mucho escuchar ese estilo", apunta mencionando a la cantante australiana y a Beyoncé. "Son referentes femeninos, mujeres muy empoderadas y supercañeras".

En su lista de influencias se incluye Dua Lipa, otra diva del pop. "El reguetón y todo eso está muy bien pero creo que en unos años... El pop es algo que no pasa de moda. La gente lo baila, lo disfruta. Es algo increíble", añade.

La entrevista también ha servido para que Edurne aclare un malentendido que, sin querer, ella misma ha generado entre sus seguidores. Se refirió al festival Brava Madrid en sus redes y muchos pensaron que estaba lanzando una indirecta de que estaría en el cartel. "Me encantaría pero la gente lo malinterpretó", ha dicho abriendo las puertas a que está dispuesta a sumarse al cartel.

De momento hay tiempo, la fiesta se celebra en septiembre de 2024 así que la gestión se puede ir llevando a cabo...

